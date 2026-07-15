LG전자, 재규어·랜드로버 대상 테크쇼…유럽 완성차 전장 공략

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 15일 재규어·랜드로버 대상 테크쇼를 열어 SDV 전환 수요 공략에 나섰다.
- IVI·조명 공급 경험을 앞세워 유럽 프리미엄 완성차와 통합 전장 솔루션 협력을 확대하고 있다.
- LG전자 VS사업본부는 유럽 고부가 전장 판매 호조로 1분기 매출·영업이익 모두 분기 최대를 기록했다.
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VS사업본부·ZKW 협력 기반 확대
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 유럽 프리미엄 완성차 시장을 겨냥해 전장 영업 중심 차량(SDV) 전환 수요에 대응하려는 전략이다.을 강화하고 있다. 차량용 인포테인먼트(IVI)와 조명 공급 경험을 앞세워 기존 고객사와의 협력을 넓히고, 소프트웨어
15일 업계에 따르면 LG전자는 최근 영국에서 재규어·랜드로버 관계자들을 대상으로 테크쇼를 열었다. 은석현 LG전자 VS사업본부장 사장 등 주요 경영진도 참석해 협력 현황과 차세대 기술 방향을 논의한 것으로 알려졌다.
재규어·랜드로버는 LG전자가 오랜 기간 전장 부품을 공급해온 고객사다. LG전자 VS사업본부는 차량용 인포테인먼트 시스템을, 차량용 헤드램프 자회사 ZKW는 조명 제품을 공급하고 있다.
LG전자는 전장 사업을 신성장 동력으로 삼고 글로벌 완성차 고객 대응을 강화하고 있다. 자동차 산업이 SDV 중심으로 재편되면서 완성차 업체들은 단순 부품이 아니라 소프트웨어, 디스플레이, 조명 등을 아우르는 통합 솔루션 역량을 요구하고 있다.
LG그룹 차원의 '원팀' 전략도 이어지고 있다. LG전자와 LG에너지솔루션, LG디스플레이, LG이노텍 등은 앞서 메르세데스-벤츠, 도요타, 혼다 등을 찾아 테크데이를 열고 전장 기술을 소개한 바 있다.
LG전자 VS사업본부는 올해 1분기 매출 3조644억원, 영업이익 2116억원을 기록하며 분기 기준 최대 실적을 냈다. 유럽 완성차 업체를 중심으로 고부가 전장 제품 판매가 늘어난 영향으로 풀이된다.
kji01@newspim.com