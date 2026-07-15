IBK저축은행, 상반기 순이익 79억 예상…부동산 대출 비중 4%대로 하락

AI 핵심 요약beta
- IBK저축은행은 15일 본점서 출범기념식 열고 하반기 내실성장과 건전성 중심 경영 의지를 다졌다
- 상반기 대출 포트폴리오 조정과 수익자산 확대에 힘입어 순이익 흑자 전환과 대출 성장세를 이어갔다
- 고위험 부동산여신 축소와 부실채권 매각으로 연체비율·고정이하여신비율을 낮추고 BIS자기자본비율과 유동성비율을 안정적으로 유지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = IBK저축은행은 15일 본점에서 출범기념식을 개최하고 임직원들과 경영정상화 성과를 공유하며 하반기 내실 성장과 건전성 중심의 경영 의지를 다졌다고 밝혔다.
최근 저축은행업권 전반의 경영환경 불확실성과 부동산금융 리스크가 지속되는 상황에서도 IBK저축은행은 ▲수익성 회복 ▲자산건전성 개선 ▲자본적정성 유지 등 주요 경영지표에서 개선 흐름을 보이고 있다.
IBK저축은행의 6월 말 잠정 당기순이익은 79억원으로 예상된다. 전년 말 적자에서 흑자로 돌아선 것으로, 대출 포트폴리오 조정과 수익자산 확대 등이 실적 개선에 영향을 미친 것으로 분석된다. 6월 말 총대출 잔액은 1조3723억원으로 전년 말보다 818억원 증가했다. 중·저신용자와 서민금융 중심의 여신 취급이 확대되면서 대출 성장세를 이어갔다.
6월 말 연체비율은 전년 말(6.52%) 대비 0.31%포인트(p) 하락한 6.21%로 예상되며, 고정이하여신비율 역시 전년 말(9.77%) 대비 0.56%p 개선된 9.21%를 기록할 것으로 전망된다. 주요 건전성 지표들이 전년 말 대비 하락세를 보인 것은 고위험자산 감축과 부실채권 매각 등 리스크 관리 조치가 반영된 결과다.
특히 부동산개발여신비율은 4.90%로 전년 말(7.12%)보다 2.22%포인트 낮아졌다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 브릿지론 등 고위험자산을 줄이고 부실채권 매각·상각, 담보 전환 등 자산건전성 관리에 나선 영향으로 풀이된다.
자본적정성과 유동성도 안정적인 수준을 유지했다. 6월 말 기준 BIS(국제결제은행) 자기자본비율은 15.63%, 유동성비율은 159.06%로 전망됐다.
IBK저축은행 관계자는 "하반기에도 부동산개발여신 등 고위험자산을 지속적으로 축소하고 건전성 관리와 조달구조 안정화에 집중할 계획"이라며 "수익자산 확대를 통해 수익성과 건전성의 균형을 유지해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com