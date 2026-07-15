포스코, 30번째 명장 배출…38년 노재 전문가 이상휘 선정

AI 핵심 요약beta
- 포스코는 15일 이상휘 광양제철소 파트장을 명장으로 선정했다.
- 이상휘 파트장은 38년 노재 기술로 설비 수명 연장에 기여했다.
- 포스코는 숙련 노하우의 디지털 자산화도 추진하겠다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코가 38년간 제철소 현장에서 축적한 노재 기술을 바탕으로 설비 수명 연장과 비용 절감에 기여한 이상휘 광양제철소 파트장을 올해의 '포스코 명장'으로 선정했다.
포스코는 15일 사운영회의에서 명장 임명식을 열고 이 파트장에게 임명패를 수여했다. 노재 분야에서 명장이 나온 것은 이번이 처음이다.
이 명장은 1988년 광양제철소 노재과에 입사한 뒤 용광로와 전로 등 고온 설비를 보호하는 내화물 유지·보수 업무를 담당해왔다. 특히 '노체 내화물 최적 설계 및 수명 향상 기술'을 개발해 내화물 수명을 기존보다 두 배 이상 늘리고 보수 효율 향상과 비용 절감에 기여했다.
포스코 명장 제도는 현장 기술력과 회사 기여도, 인품 등을 종합 평가해 최고 수준의 기술직 직원을 선발하는 제도다. 2015년 도입 이후 이상휘 명장을 포함해 총 30명이 선정됐다.
이 명장은 "후배들이 노재 업무에 자부심을 가질 수 있도록 기술 전수와 전문가 육성에 힘쓰겠다"고 말했다.
이희근 포스코 사장은 "현장에 축적된 기술과 경험은 회사 경쟁력의 원천"이라며 "명장이 현장 혁신과 후배 육성의 구심점이 돼주길 바란다"고 말했다.
포스코는 숙련 기술자의 노하우를 데이터화하고 이를 인공지능 전환과 연계하는 '암묵지 디지털 자산화'도 추진할 계획이다.
chanw@newspim.com