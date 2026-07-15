한미사이언스, '에너지골드' 패키지 10년 만에 리뉴얼

AI 핵심 요약beta
- 한미사이언스가 15일 에너지골드 패키지를 10년 만에 바꿨다.
- 이달 중순부터 전국 약국 5000곳에 순차 공급한다.
- 금색 라벨과 번개 그래픽으로 프리미엄 이미지를 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미사이언스는 약국 전용 에너지드링크 '에너지골드'의 패키지 디자인을 10년 만에 리뉴얼하고 이달 중순부터 전국 약국 약 5000 곳에 순차 공급한다고 15일 밝혔다.
에너지골드는 L-아르지닌과 비타민, 타우린 등 피로 회복 성분 8종을 함유한 약국 전용 프리미엄 드링크 제품이다. 이번 리뉴얼은 브랜드 정체성과 제품 특성을 보다 직관적으로 전달하는 데 초점을 맞췄다.
한미사이언스는 에너지골드의 기존 실링 포장 대신 금색 라벨을 적용해 프리미엄 이미지를 강화하고, 브랜드 로고의 가독성과 시인성을 높였다. 핵심 성분인 L-아르지닌에는 번개 모양 그래픽을 적용해 제품의 활력 이미지를 시각적으로 표현했다.
한미사이언스 관계자는 "이번 리뉴얼은 에너지골드의 프리미엄 이미지와 제품 특성을 시각적으로 강화하는 데 중점을 뒀다"며 "앞으로도 소비자와 약국 현장의 수요를 반영해 브랜드 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
에너지골드는 한미사이언스 계열사인 온라인팜을 통해 전국 약국에 유통되며, 처방전 없이 약국에서 구매할 수 있다.
sykim@newspim.com