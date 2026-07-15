대웅제약, '간 오가노이드' 기술 도입…신약 개발 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약이 15일 생명연과 간 오가노이드 기술이전 계약을 체결했다.
- 대웅제약은 인간 간 오가노이드 기반 독성평가 플랫폼을 도입해 동물실험 축소와 대체시험법 확대 흐름에 대응한다.
- 이번 기술로 비임상 간 독성 평가를 국제표준 수준으로 고도화해 신약 개발 성공률을 높이고 비용·기간을 줄인다는 방침이다.
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인간 간 조직과 유사한 구조 구현
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 한국생명공학연구원과 '간(Liver) 오가노이드 제작 및 약물평가 기술' 도입을 위한 기술이전 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.
최근 대웅제약 마곡연구소에서 열린 계약 체결식에는 박성수 대웅제약 대표와 권석윤 한국생명공학연구원 원장을 비롯한 양측 관계자들이 참석했다.
대웅제약은 한국생명공학연구원 손명진 박사 연구팀이 개발한 '3차원 인간 간 오가노이드 제작 및 독성 평가 플랫폼'을 도입했다. 회사는 이를 통해 미국 식품의약국(FDA)을 중심으로 확산하는 동물실험 축소와 대체시험법 확대 흐름에 대응할 계획이다.
간 오가노이드는 줄기세포 등을 배양해 사람의 간 기능을 구현한 3차원 조직이다. 기존 신약 후보물질 평가에 활용되던 2차원 간세포보다 실제 간 조직과 유사한 구조를 구현해 약물의 간 독성을 보다 정확하게 예측할 수 있는 것이 특징이다.
특히 이번에 도입한 기술은 인간의 간 조직과 담즙산 배출 구조인 간내 담관까지 구현해 임상 전 단계의 간 독성 평가 정확도를 높였다. 장기 연속 증식이 가능하고 동결·해동 이후에도 기능을 유지해 대량 생산이 가능하다. 해당 기술은 세계 최초로 경제협력개발기구(OECD) 시험가이드라인 프로젝트(DRP)와 국제표준화기구(ISO) 국제표준 신규 프로젝트에 채택됐으며, 현재 국제 전문가 검토가 진행되고 있다.
대웅제약은 이번 기술 도입으로 비임상 평가 체계를 국제 표준 수준으로 고도화하고, 신약 후보물질의 간 독성을 비임상 단계에서 정밀하게 평가해 연구개발 성공률을 높이는 한편 개발 비용과 기간을 줄인다는 방침이다.
박성수 대웅제약 대표는 "신약 개발의 속도와 효율을 높이기 위해서는 후보물질을 정밀하게 평가할 수 있는 연구 플랫폼이 필수적"이라며 "생명연과의 협력을 바탕으로 간 오가노이드 기술을 고도화하고 신약 개발 현장에서 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
권석윤 한국생명공학연구원 원장은 "생명연이 축적한 3차원 장기모사체 원천기술이 대웅제약의 신약 개발 역량과 결합하게 됐다"며 "이번 계약이 공공 연구기관과 산업계 간 협력의 모범 사례가 되기를 기대한다"고 말했다.
sykim@newspim.com