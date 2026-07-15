포스코, 국내 첫 외화채 공개매수…3.6억달러 조기상환

AI 핵심 요약beta
- 포스코는 15일 외화채 공개매수로 일부를 조기상환했다
- 2023년 발행 5년 만기 달러채 10억달러 중 3억6000만달러를 상환했다
- 이자비용 3100만달러 절감하며 외화부채 구조와 재무안정을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코가 국내 기업 최초로 외화채 공개매수 방식을 통해 일부 채권을 조기 상환하며 재무 건전성 강화에 나섰다.
포스코는 15일 공개매수(Debt Tender Offer) 방식으로 외화채 일부를 조기 상환했다고 밝혔다.
이번 조기상환 대상은 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년 만기 달러채다. 만기는 2028년 1월이며, 상환 재원은 신규 차입 없이 보유 현금을 활용했다.
포스코는 총 발행액 10억달러 가운데 3억6000만달러를 조기 상환했다. 이에 따라 잔액은 6억4000만달러로 줄어들며, 만기까지 발생할 이자비용도 약 3100만달러 절감될 것으로 예상했다.
공개매수는 채권 보유자 전원을 대상으로 진행하는 방식으로, 개별 투자자와 비공개 협의를 거치는 방식보다 절차의 투명성이 높다는 특징이 있다.
포스코는 이번 조기상환을 통해 외화부채 구조를 개선하고 대외 불확실성에 대응하는 재무 안정성을 높인다는 계획이다.
포스코 관계자는 "이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치"라며 "외화부채를 안정적으로 관리해 재무 건전성을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com