판타지오, '엄마가 미쳤어요' 제작 착수

AI 핵심 요약beta
- 판타지오가 15일 KBS1 새 일일극 '엄마가 미쳤어요' 제작에 착수했다고 밝혔다
- '엄마가 미쳤어요'는 여의도에서 대본리딩을 마치고 이달 말 첫 촬영 후 9월 중순 첫 방송할 예정이다
- 판타지오는 다수 드라마 제작 경험을 바탕으로 IP 확보 등 콘텐츠 사업 경쟁력을 키우고 범위를 넓혀가겠다고 했다
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'김부장' 잇는 차기 프로젝트
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 판타지오가 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 제작에 본격 착수했다고 15일 밝혔다.
'엄마가 미쳤어요'는 최근 서울 여의도 KBS별관에서 대본리딩을 마쳤으며 이달 말 첫 촬영에 들어간다. 첫 방송은 오는 9월 중순으로 예정됐다.
이번 작품은 SBS 금토드라마 '김부장'에 이은 판타지오의 차기 드라마 제작 프로젝트다.
판타지오는 배우 매니지먼트 사업을 기반으로 드라마 제작을 이어왔다. 그동안 ▲tvN '블라인드' ▲JTBC '기적의 형제' ▲MBC '오늘도 사랑스럽개' ▲KBS2 '환상연가'·'함부로 대해줘' ▲SBS '김부장' 등을 제작했다.
회사 측은 KBS 1TV '엄마가 미쳤어요'를 통해 다양한 편성 채널로 드라마 제작 범위를 넓히고 있다고 설명했다.
남궁견 판타지오 회장은 "다양한 장르의 드라마를 꾸준히 선보이며 콘텐츠 제작 역량을 키워왔다"며 "앞으로도 콘텐츠를 지속해서 선보이고 콘텐츠 사업 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
판타지오는 매니지먼트와 콘텐츠 사업을 기반으로 드라마·영화·공연 사업을 전개하고 있다. 자체 지식재산권(IP) 확보와 드라마 제작 경험을 바탕으로 콘텐츠 사업을 확대할 계획이다.
dconnect@newspim.com