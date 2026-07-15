벤츠 AMG GT 라인업 확대…신형 'GT 43' 국내 출시

AI 핵심 요약beta
- 벤츠코리아가 15일 AMG GT 43을 국내 출시했다.
- AMG GT 43은 421마력·4.6초 성능의 쿠페다.
- 론치 에디션 10대 한정 판매도 함께 내놨다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아가 후륜구동 기반의 데일리 스포츠카 '메르세데스-AMG GT 43'을 국내 출시하며 AMG GT 라인업을 확대한다.
AMG GT 43은 고성능과 일상 주행 편의성을 함께 원하는 고객을 겨냥한 퍼포먼스 쿠페다. 직렬 4기통 2.0리터 가솔린 터보 엔진과 AMG 스피드시프트 MCT 9단 변속기를 조합해 최고출력 421마력, 최대토크 51kgf·m를 발휘한다.
F1 기술을 기반으로 개발된 전자식 배기가스 터보차저를 적용해 엔진 회전 영역 전반의 반응성을 높였다. 48V 스타터 제너레이터는 상황에 따라 10kW의 추가 동력을 지원한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 4.6초 만에 도달하며 최고속도는 시속 280㎞다.
차량에는 차체 기울어짐을 억제하고 코너링 안정성을 높이는 AMG 서스펜션과 최대 2.5도의 조향각을 제공하는 리어 액슬 스티어링이 적용된다.
실내는 2+2 시트와 최대 675리터의 적재공간을 갖췄다. 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템과 티맵 오토, 헤드업 디스플레이, 증강현실 내비게이션도 제공한다. 멀티컨투어 시트, 앞좌석 통풍·열선, 파노라믹 루프와 360도 카메라 등도 기본 적용된다.
벤츠코리아는 출시를 기념해 전용 내외장 사양과 AMG 라이드 컨트롤 서스펜션을 적용한 '론치 에디션'도 10대 한정 판매한다.
chanw@newspim.com