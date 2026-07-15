김민석 "청년친화 민주당으로 체질 개선"…'1030 정책단' 구성 4대 혁신안 발표

AI 핵심 요약beta
- 김민석 전 국무총리가 15일 민주당 4대 혁신 플랜을 발표했다
- 청년정책단·청년당정협의·청년정책위 등으로 청년화와 당원 주권 강화에 나서겠다고 했다
- 대통합추진단·AI 숙의 민주주의·시스템 공천 혁신단으로 연대·토론·공천 투명성을 높이겠다고 했다
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'이기는 대통합'·'AI 숙의 정당'·'시스템 공천 혁신' 당 체질 개선 로드맵
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당 당권 도전에 나선 김민석 전 국무총리가 15일 당의 미래 경쟁력을 확보하고 체질을 개선하기 위한 '민주당 4대 혁신 플랜'을 발표했다.
김 전 총리는 이날 오전 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 기자회견을 열고 "본격적인 비전 경쟁으로 이번 전당대회를 전환하겠다"며 당 혁신을 위한 로드맵을 제시했다. 4대 혁신 플랜은 ▲청년의 민주당 ▲이기는 대통합 ▲진짜 당원주권 정당 ▲공정한 시스템 공천으로 구성됐다.
◆ "10대 후반부터 포괄"…당대표 직속 '1030 정책단' 상설화
김 전 총리는 첫 번째 최우선 과제로 당의 대대적인 '청년화'를 꼽았다. 그는 "청년친화적 민주당으로 면모를 일신하지 않으면 우리에게 미래는 없다"며 당대표 직속의 '1030 정책단'을 전대 직후 신설하겠다고 밝혔다.
1030 정책단은 청년 관련 모든 상임위 소속 의원들(중진 포함)로 구성된 상설 의원단이다. 기존 청년·대학생위원장 1명이 정책을 전담하던 한계를 극복하고, 10대 후반의 투표근접 세대부터 30대까지 아우르는 종합 정책 플랫폼 역할을 맡게 된다.
아울러 김 전 총리는 총리 시절 경험을 바탕으로 정부 부처와 당 청년기구가 상시 토론하는 '청년당정협의'와 범부처 '청년관계장관회의'를 정례화하고, 이를 여야 청년위원장이 함께 배석하는 초당적 기구로 운영해 정책 수용성을 높이겠다고 설명했다.
범부처 청년 예산과 정책을 총괄하는 '장관급 청년정책위원회' 신설도 법안으로 추진할 계획이다.
청년 최고위원제 도입 무산에 대한 대안도 마련했다. 전대 직후 지명직 최고위원 몫 1석을 축제형 선출 방식을 통해 청년에게 배정하고, 향후 당헌·당규를 개정해 차기 전대부터 선출직 최고위원에 청년 진입을 보장하기로 했다.
이외에도 청년·대학생위원회의 예산 자율권을 50% 이상 보장하고, 청년정치 특별기금을 설치해 청년 인재 양성을 뒷받침할 방침이다.
◆ '이기는 대통합'과 'AI 숙의 민주주의' 도입
두 번째 과제인 '이기는 대통합'을 위해 김 전 총리는 "민생, 실용, 확장 노선 위에 전방위적 연대를 추진하겠다"며 당대표 직속 '대통합추진단'을 구성하겠다고 밝혔다.
특히 조국혁신당과의 연대에 대해서는 "민주당원과 조국혁신당원이 찬성하고, 민주당의 당명과 정체성이 유지되면 합당하고 그렇지 않으면 연대한다"는 3대 원칙을 제시했다.
세 번째 과제로는 1인 1표를 넘어 '1인 1주권'을 실현하는 '숙의주권 AI 문화정당'을 제안했다. 독일식 정당민주주의를 참고해 정보와 토론이 담보되는 '숙의형 전당원투표제'를 도입하고, AI 중재 기능을 활용한 대규모 비방 제로(zero) 토론을 활성화할 계획이다.
민주연구원은 정책 기능을 당 정책위로 이관하고, 선거전략과 정당혁신에 집중하는 '연속집권플랜본부'로 개편한다.
마지막으로 '공정한 시스템 공천'을 위해 공천 과정을 투명하게 공개하는 '시스템공천 혁신단'을 출범시킨다. ARS 경선 조사 과정 및 데이터를 완전히 공개하고, 후보자의 도덕성·정당 활동 참여도를 검증하는 공직후보 자격시험제를 강화하는 한편 원샷 선호투표를 도입해 경선 피로도를 해소하겠다고 약속했다.
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