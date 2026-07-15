볼보트럭코리아, 한국 진출 30주년…노후 차량 정비 지원

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- 볼보트럭코리아가 15일 창립 30주년 기념 정비 캠페인을 시작했다.
- 10월 2일까지 2015년 이전 출고 차량 대상 다시케어부품캠페인을 통해 예방 정비와 부품 할인 혜택을 제공한다.
- 노후 차량 유지보수 비용을 줄이고 안전 운행을 돕는 고객 케어 프로그램을 확대하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 볼보트럭코리아가 한국 진출 30주년을 맞아 장기 운행 고객의 차량 관리 부담을 낮추는 특별 정비 캠페인을 진행한다.
볼보트럭코리아는 고객 감사 프로그램인 '창립 30주년 기념 캠페인'을 10월 2일까지 실시한다고 밝혔다. 지난 30년간 국내 고객이 보내온 신뢰에 보답하고, 차량의 안전성과 운행 효율을 높이기 위해 마련됐다.
캠페인의 핵심은 2015년 이전 출고 차량을 대상으로 하는 '다시케어부품캠페인'이다. 장기간 운행한 차량의 예방 정비를 지원하고 주요 정비 부품에 할인 혜택을 제공한다.
볼보트럭코리아는 노후 차량일수록 부품 마모와 정비 수요가 늘어나는 만큼, 이번 프로그램이 고객의 유지보수 비용 부담을 낮추고 차량을 안정적으로 운행하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
박강석 볼보트럭코리아 대표는 "지난 30년간 함께한 고객들에게 감사의 마음을 전하고, 장기 운행 고객이 차량을 안전하고 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 캠페인을 마련했다"며 "앞으로도 차량 성능 유지와 안전 운행을 위한 고객 케어 프로그램을 확대하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com