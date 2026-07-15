밸로프, 군주온라인 최고 레벨 400으로 확장

AI 핵심 요약beta
- 밸로프가 15일 군주온라인 최고레벨을 400레벨로 확장하는 대규모 업데이트를 진행했다고 밝혔다.
- 이번 업데이트로 3차 전직 캐릭터와 환골탈태 퀘스트, 신규 사냥터·장비·사방신 콘텐츠·보석 세공 시스템 등이 추가됐다.
- 신규 사냥터와 보석 세공 시스템을 통해 고레벨 이용자의 성장 동기와 전투 콘텐츠를 강화하겠다고 군주온라인 운영팀이 밝혔다.
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사방신 콘텐츠·보석 세공 시스템도 도입
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 밸로프가 PC 온라인 게임 '군주온라인'의 최고 레벨을 기존 360레벨에서 400레벨로 확장하는 대규모 업데이트를 진행했다고 15일 밝혔다.
이번 업데이트에는 최고 레벨 확장과 함께 ▲신규 3차 전직 캐릭터 ▲환골탈태 퀘스트 ▲신규 사냥터 ▲신규 장비 ▲사방신 콘텐츠 ▲보석 세공 시스템 등이 추가됐다.
최고 레벨이 400레벨로 확대되면서 이용자는 기존 360레벨 이후에도 캐릭터를 성장시킬 수 있다. 360레벨 이후에는 10레벨 단위 구간마다 별도의 레벨 효과가 적용된다.
신규 3차 전직 캐릭터 '슬이'와 '윤이'도 공개됐다. 두 캐릭터는 3차 전직 단계에 맞춰 새로운 외형과 설정을 적용했다.
3차 전직을 위한 신규 전직 과정인 '환골탈태'도 추가됐다. 이용자는 관련 퀘스트를 통해 3차 전직을 진행할 수 있다.
최고 레벨 확장과 3차 전직에 맞춰 신규 장비와 무기, 의복도 도입했다. 고레벨 구간에서 사용할 수 있는 장비를 추가했으며, 품 등급에 따른 신규 세트 효과도 적용했다.
신규 사냥터는 이용자 간 전투(PVP)가 가능한 경쟁형 지역으로 구성됐다. 이용자는 신규 몬스터를 처치해 장비와 보석 세공에 필요한 재료를 획득할 수 있다.
사방신을 주제로 한 신규 소환 영웅과 탈것도 추가됐다. 해당 콘텐츠는 신규 '영매제례' 시스템을 통해 획득할 수 있다.
신규 성장 콘텐츠인 '보석 세공' 시스템도 도입했다. 보석은 모든 레벨 구간의 캐릭터가 장착할 수 있는 액세서리 형태의 장비로, 제작과 세공을 통해 캐릭터 능력치를 높일 수 있다.
보석 제작에 필요한 주요 재료는 신규 사냥터에서 획득할 수 있도록 구성했다.
군주온라인 운영팀은 "이번 업데이트는 최고 레벨 확장과 함께 새로운 성장 목표, 전투 콘텐츠, 캐릭터 성장 요소를 제공하기 위해 준비했다"며 "앞으로도 성장 콘텐츠를 추가하고 안정적인 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com