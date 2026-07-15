단일종목 레버리지 ETF 보완된다…李 대통령 "신속히 마련하라"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 15일 단일종목 레버리지 ETF 보완책을 지시했다.
- 반도체주 변동성 속 삼성전자·SK하이닉스 ETF 우려가 커졌다고 봤다.
- 저PBR 개선·중복상장 제한 입법도 서둘러 달라고 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중복상장·저PBR 개선 등 자본시장 개혁도 신속 추진 당부
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이재명 대통령이 최근 시장 변동성 논란의 중심에 선 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 대해 보완대책을 신속히 마련하라고 주문했다. 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF를 둘러싼 투자자 우려가 커지는 가운데 제도 개선 논의에 속도가 붙을 전망이다.
이 대통령은 15일 청와대에서 열린 기획재정부·국가데이터처·금융위원회·기획예산처 합동 업무보고에서 정은보 한국거래소 이사장에게 "자본시장 정상화와 선진화 문제는 중요한 과제"라며 "보완대책을 신속하게 잘 마련하도록 하라"고 지시했다.
이 대통령은 이날 이찬진 금융감독원장을 향해서도 "최근 삼성전자·SK하이닉스 ETF 때문에 많이 당황하고 있지 않느냐"라고 언급했다. 이에 이 원장은 "시장 관리자로서 책임이 있는 만큼 책임을 달게 받고 있다"고 답했다.
단일종목 레버리지 ETF는 최근 반도체주를 중심으로 증시 변동성이 확대되는 과정에서 시장 변동성을 키우는 요인으로 지목돼 왔다. 금융당국과 한국거래소는 시장상황점검회의 등을 통해 제도 보완 필요성을 검토하고 있다.
이 대통령은 자본시장 구조개혁에도 속도를 내야 한다고 강조했다. 이 대통령은 "자본시장, 그중에서도 주식시장 정상화는 힘을 쏟아야 할 부분"이라며 "반드시 필요한 조치는 저항이 있더라도 신속하게 도입하고 논란이 있는 부분은 신중하게 해달라"고 말했다.
저PBR(주가순자산비율) 개선과 중복상장 제한 등 자본시장 관련 입법 과제에 대해서는 "준비된 걸 해야 하는데 입법이 지연되고 있다"며 "어떻게든 협조를 얻어 속도를 내달라"고 당부했다.
rkgml925@newspim.com