BNK금융, 인공지능 전환 추진 AX추진단 신설

AI 핵심 요약beta
- BNK금융그룹이 15일 부울경 주력산업 지원 강화 조직개편을 단행했다.
- 지주에 경제연구팀·ESG전략팀·AX추진단 등을 신설했다.
- 부산·경남은행은 산업금융전략팀과 해양금융·승계지원 조직을 뒀다.
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하반기 조직개편 단행
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = BNK금융그룹이 부·울·경 지역 주력산업 지원조직을 강화하는 등 하반기 조직개편을 단행했다.
BNK금융그룹은 15일 하반기 경영전략을 실행 중심 조직으로 구체화하고 지역금융 본연의 역할을 강화하기 위해 지주와 주요 자회사의 조직개편을 실시했다고 밝혔다.
먼저 지주는 BNK경영연구원 산하에 '부울경 경제연구팀'을 신설한다. 부울경 산업과 경제 동향을 심층 분석하는 지역 특화 연구 기능을 강화해 그룹의 경영전략 수립을 지원하는 싱크탱크 역할을 수행할 예정이다.
또한 '부울경ESG전략팀'을 신설한다. 지역 현안과 연계한 ESG 과제를 발굴하고 지역사회와 함께하는 ESG 활동을 확대해 지역 상생 금융그룹의 역할을 더욱 강화할 계획이다.
아울러 그룹 인공지능전환(AX) 실행을 총괄하는 'AX추진단'을 신설해 AI 기반 업무혁신과 디지털 전환을 본격화하고 '디지털자산추진단'을 통해 지급결제와 디지털자산 등 금융환경 변화에 선제적으로 대응할 방침이다.
은행 자회사인 부산은행과 경남은행은 각각 '산업금융전략팀'을 신설해 민선 9기 정책 방향과 연계한 산업금융 전략을 수립한다. 특히 SMR(소형모듈원전), 방산, 우주항공, 친환경조선 등 권역별 전략산업을 중심으로 지역 밸류체인 기반의 금융지원 체계를 구축한다.
이 외에 부산은행은 '해양금융추진단'을 신설해 해양금융 전문인력을 확보하고 선박금융과 해양인프라 금융사업 발굴을 확대하고 기술평가 기능을 혁신성장금융단으로 이관해 벤처·스타트업에 대한 투자 지원 기능도 강화한다.
경남은행은 중소기업의 세대교체 수요에 대응하기 위해 '기업승계지원팀'을 신설하고 승계 컨설팅과 금융지원을 연계한 원스톱 서비스를 제공한다.
BNK금융그룹 관계자는 "이번 조직개편은 하반기 경영전략을 실행 중심 조직체계로 구체화하고 지역금융그룹의 핵심 경쟁력을 강화하기 위한 것"이라고 설명했다.
romeok@newspim.com