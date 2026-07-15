의용소방대, 여름철 폭염·풍수해 안전지킴이…전국 9만여명 현장 대응

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청은 여름철 폭염과 집중호우, 태풍 등 재난으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 오는 10월 15일까지 전국 의용소방대 3987개대, 9만1492명이 참여하는 '2026년 여름철 재난 의용소방대 안전활동'을 추진한다고 15일 밝혔다.

최근 기후변화로 폭염과 집중호우가 잦아지면서 온열질환과 침수·고립사고 위험이 커지는 가운데, 소방청은 지역 여건에 밝은 의용소방대를 중심으로 재난 예방부터 초기 대응, 피해 복구까지 아우르는 밀착형 안전활동을 강화할 방침이다.

강원 의용소방대 폭염취약계층 돌봄 및 안전교육을 하고 있다. [사진=소방청]

올해 6월 기준 의용소방대는 폭염 안전활동 2841회에 1만2064명, 풍수해 안전활동 587회에 3006명이 참여하는 등 여름철 재난 예방 활동을 펼쳤다.

실제 구조 사례도 이어졌다. 지난 12일 경기 가평군 한 계곡에서는 급류에 휩쓸린 3세 아이와 어머니를 가평소방서 북면의용소방대 소속 시민수상구조대원이 구조했고, 13일 제주 가파도에서는 강풍으로 선박과 헬기 운항이 어려운 상황에서 가파전문의용소방대가 응급환자에게 응급처치를 실시하고 드론으로 의약품을 전달했다.

소방청은 재난취약계층 지원도 강화한다. 전국 의용소방대원 1982명을 대상으로 대한적십자사와 연계한 심리사회적지지(PSS) 교육을 실시해 이재민과 독거노인, 장애인 등 재난취약계층에 대한 돌봄 역량을 높일 계획이다.

폭염특보가 발령되면 의용소방대는 쪽방촌과 전통시장, 논·밭, 비닐하우스 등 폭염 취약지역을 순찰하며 얼음물 제공과 예방수칙 홍보를 실시하고, 독거노인 등을 대상으로 안부 확인과 방문 돌봄도 병행한다.

경남 의용소방대 폭염 예방순찰 활동을 하고 있다. [사진=소방청]

호우와 태풍 발생 시에는 주민 대피를 지원하고 차수판 설치, 모래주머니 비치, 침수지역 배수 지원, 주택 안전조치 등 초기 대응에 나선다. 재난 이후에는 침수주택 정리와 장애물 제거, 실종자 수색, 구호물품 전달, 심리 회복 지원 등 피해 복구 활동도 수행한다.

대규모 재난이 발생할 경우에는 전국의용소방대연합회를 중심으로 시·도 간 광역지원체계를 가동해 신속한 복구를 지원할 예정이다.

소방청은 현장 활동 시 2인 1조 원칙과 사전 안전교육을 철저히 시행하고, 소방서와 의용소방대 간 협업을 통해 보다 안전하고 효율적인 재난 대응체계를 운영한다는 계획이다.

강성오 전국의용소방대연합회장은 "의용소방대가 지역사회를 대표하는 안전지킴이로서 폭염과 풍수해로 도움이 필요한 주민을 세심히 살피고 재난 예방과 피해 복구 활동에 적극 참여하겠다"고 말했다.

최용철 소방청장 직무대행은 "폭염과 집중호우 등 여름철 재난에 대비해 인명피해 우려지역을 예의주시하고 의용소방대와 긴밀히 협력해 주민의 안전을 지키고 피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com