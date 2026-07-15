중기부, K-방산 스타트업 50개사 모집...최대 1억 지원

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'모두의 챌린지-방산' 2차 모집

군·방산 수요기업과 기술검증·시제품 협업

창업성장기술개발 등 후속 R&D 연계

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 중소벤처기업부가 군·방산 분야 수요기업과 협업할 혁신 스타트업 50개사 안팎을 모집한다. 선정 기업에는 기술검증과 시제품 제작 등에 과제별 최대 1억원이 지원된다.

중기부는 오는 16일부터 다음 달 4일까지 민관협력 오픈이노베이션 사업인 '모두의 챌린지-방산'에 참여할 스타트업을 모집한다고 15일 밝혔다.

모두의 챌린지-방산은 혁신 스타트업의 방산 분야 진입 기회를 확대하기 위해 군·수요기업과 창업기업 간 협업을 지원하는 사업이다. 신기술 적용 수요가 있는 군과 방산 분야 기업이 과제를 제시하면, 스타트업이 기술검증(PoC)과 시제품 제작 등을 통해 해결 방안을 제시하는 방식이다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] [사진 = 뉴스핌DB]

이번 모집은 추가경정예산을 통해 지원 규모를 확대해 추진된다. 지난 3월 1차 모집에서는 10개사를 지원했으며, 이번 2차 모집에서는 창업기업 50개사 안팎을 선정할 예정이다.

선정 기업에는 기술검증과 시제품 제작 등 협업 자금이 최대 1억원까지 지원된다. 중기부는 창업성장기술개발 사업과 민관공동기술사업화 사업 등 후속 기술개발 사업도 연계 지원할 계획이다.

창업성장기술개발 사업은 최대 1년6개월 동안 2억원, 민관공동기술사업화 사업은 최대 2년 동안 6억원 규모로 지원될 예정이다. 다만 개별 사업 요건에 따라 지원 여부와 내용은 달라질 수 있다.

모집 절차는 스타트업 신청·접수, 요건 검토, 서류평가, 군·수요기업과의 밋업, 발표평가, 최종 선정 순으로 진행된다. 중기부는 서류평가를 통해 선정 규모의 3배수 안팎을 추린 뒤, 군·수요기업과 스타트업 간 1대1 밋업을 거쳐 협업 계획을 구체화할 예정이다.

중기부는 방산 분야 오픈이노베이션을 통해 군과 수요기업은 혁신 스타트업의 기술을 활용해 기술과제를 신속하게 해결하고, 스타트업은 실제 운용환경에서 실증 성과를 축적해 방산시장 진출 기반을 마련할 수 있을 것으로 보고 있다.

조경원 중기부 창업정책관은 "방산 분야는 높은 신뢰성과 검증이 요구되는 만큼 스타트업이 방산시장에 진입하려면 실증 기회와 수요기관과의 협업 경험이 중요하다"고 말했다.

이어 "이번 사업을 통해 군과 수요기업의 인프라를 스타트업의 혁신기술과 연결하고, 사업화와 후속 성장으로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 덧붙였다.

한편 사업 신청 방법과 세부 지원 내용은 K-Startup 누리집에서 확인할 수 있다.

jongwon3454@newspim.com