합참의장, 알링턴 국립묘지·6·25 참전기념비 참배… 한미동맹 '혈맹' 재확인

AI 핵심 요약beta
- 합동참모본부 진영승 의장이 14일 미국 알링턴 국립묘지에서 헌화·참배했다.
- 진 의장은 6·25전쟁 참전용사 기념비를 찾아 미군·유엔군 희생을 추모하며 한미동맹의 혈맹 관계를 강조했다.
- 진 의장은 15일 한미일 합참의장 회의에서 북 핵·미사일 공조와 3국 안보협력 강화 방안을 논의할 예정이다.
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6·25 참전 유엔군 희생 기리며 "굳건한 연합방위태세로 한반도 평화 지킬 것"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 합동참모본부는 진영승 합참의장이 한미일 합참의장 회의(Tri-CHOD) 참석을 위해 미국을 방문한 계기에 14일(현지시각) 워싱턴 D.C. 알링턴 국립묘지를 찾아 헌화·참배했다고 15일 밝혔다.
진 의장은 국가를 위해 고귀한 생명을 바친 모든 장병들의 숭고한 희생과 헌신에 깊은 경의를 표했다.
진 합참의장은 이어 6·25전쟁 참전용사 기념비를 방문해 대한민국의 자유와 평화를 수호하기 위해 헌신한 미군을 비롯한 유엔군 참전용사들의 희생을 기리고 추모했다.
그는 "대한민국은 6·25전쟁 당시 자유와 평화를 수호하기 위해 함께 싸워준 참전용사들의 숭고한 희생과 헌신을 영원히 기억할 것"이라며 "한미동맹은 이러한 희생과 신뢰를 토대로 발전해 온 혈맹으로서, 앞으로도 양국 군은 굳건한 연합방위태세를 유지한 가운데 한반도의 평화와 안정을 위해 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 말했다.
한편, 진 의장은 15일(현지시간) 한미일 합참의장 회의에 참석해 북한의 핵·미사일 위협에 대한 공조, 역내 안보현안 및 3국 안보협력 강화 방안을 논의할 예정이다. 이와 함께 한미, 한일 양자 회담도 진행해 연합방위태세와 역내 안보협력을 점검·강화할 계획이다.
gomsi@newspim.com