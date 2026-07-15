듀오백, 메쉬 목받침 적용 제품군 확대

AI 핵심 요약beta
- 듀오백이 15일 Q1·솜·DX 의자에 메쉬 목받침 옵션을 확대 적용했다.
- 와디즈 펀딩에서 메쉬 목받침 선택 비중이 68%를 기록해 적용 제품군 확대를 결정했다.
- 듀오백은 소비자 데이터 기반으로 개인화 옵션과 피팅 시스템 등 맞춤형 솔루션을 확대할 계획이다.
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브라보 엣지 펀딩서 해당 옵션 선택 비중 68%
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 듀오백이 Q1과 솜(SOAM), DX 시리즈 등 주요 제품군에 메쉬 목받침(헤드레스트) 옵션 적용을 확대한다고 15일 밝혔다.
메쉬 목받침 옵션은 제품 모델과 판매 채널별로 순차 도입할 예정이다. 듀오백은 소비자 구매 데이터를 반영해 사용 환경과 선호에 따라 제품을 선택할 수 있는 옵션을 확대한다는 방침이다.
회사는 최근 진행한 '브라보 엣지' 와디즈 펀딩 결과를 토대로 적용 제품군 확대를 결정했다. 해당 펀딩에서 메쉬 목받침 옵션 선택 비중은 전체의 약 68%를 기록했다.
메쉬 목받침은 통기성을 고려한 메쉬 소재를 적용한 제품이다. 회사 측은 장시간 의자를 사용하는 재택근무·학습 환경에서 통기성과 착석감을 고려하는 소비자 수요에 대응할 수 있다고 설명했다.
듀오백은 소비자 구매·선택 데이터를 제품 개발과 판매 전략에 반영하고 있다. 향후에는 사용자별 체형과 착석 습관을 고려한 피팅 시스템 등 개인화 솔루션으로 적용 범위를 확대할 계획이다.
회사 관계자는 "이번 메쉬 목받침 적용 확대는 실제 소비자 선택 데이터를 판매 전략에 반영한 결과"라며 "소비자 수요와 시장 변화를 제품 개발에 반영하고 개인화 옵션을 확대하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com