레디큐어, 알츠하이머 치료 기기 '헬락슨' 식약처 임상 승인

AI 핵심 요약beta
- 레디큐어가 15일 알츠하이머병 치료기기 헬락슨 임상시험 식약처 승인을 받고 대상자 모집을 시작했다.
- 이번 임상은 60~85세 경도 치매 환자 30명을 순천향대 천안병원에서 저선량 엑스선 비침습·비약물 치료의 안전성과 유효성을 평가한다.
- 헬락슨은 CNT 기반 저선량 엑스선으로 뇌 속 아밀로이드 베타·타우 단백질을 줄이고 신경 염증과 BBB를 개선하는 것을 목표로 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 레디큐어(대표 정원규)는 개발 중인 알츠하이머병 치료 의료기기 'HeLaXON(이하 헬락슨)'의 탐색적 허가 임상시험에 대해 식품의약품안전처 승인을 획득하고, 연구 참여자 모집을 시작했다고 15일 밝혔다.
이번 임상시험은 60세에서 85세 경도 알츠하이머병 치매 환자 30명을 대상으로 순천향대학교 천안병원에서 진행되며, 저선량 엑스선을 이용한 비침습·비약물 치료의 안전성과 유효성을 평가하게 된다.
레디큐어가 개발한 헬락슨은 탄소나노튜브(CNT) 기반의 저선량 엑스선 기술을 활용한 치매 치료 기기다. 기존 약물 치료의 한계를 보완하기 위해 개발된 이 기기는, 뇌 속 치매 유발 물질인 아밀로이드 베타와 타우 단백질을 감소시키고 신경 염증을 완화하며, 뇌 신경세포 보호막(혈액뇌장벽, BBB)을 개선하는 것을 목표로 한다.
레디큐어 정원규 대표는 "국제학술지 논문 게재와 식약처 허가 임상 승인이라는 중요한 이정표를 바탕으로 본격적인 임상 검증 단계에 진입하게 됐다"며 "치매 환자들에게 새로운 비약물 치료 선택지를 제공할 수 있도록 연구개발과 임상 수행에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com