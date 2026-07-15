거제 푸르지오 마린피스, 16일 견본주택 오픈

AI 핵심 요약beta
- 동아디앤씨·제이씨산업개발이 16일 거제 푸르지오 마린피스 견본주택을 열고 분양을 시작했다
- 거제 장평동에 36층 4개동 423세대 중대형 위주로 들어서며 7월 20일 특별공급 등 청약 일정이 진행된다
- 고현시장·조선소·교육시설 인접과 오션뷰·커뮤니티·조경을 갖춰 우수한 입지와 상품성을 내세웠다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = ㈜동아디앤씨와 ㈜제이씨산업개발이 시행하고 한국투자부동산신탁이 시행 수탁을 맡은 '거제 푸르지오 마린피스'가 오는 16일 견본주택을 개관하고 분양 일정을 시작한다. 시공은 대우건설이 담당한다.
'거제 푸르지오 마린피스'는 경상남도 거제시 장평동에 지하 3층~지상 36층, 4개 동, 총 423세대 규모로 들어선다. 전용면적별로는 ▲84㎡ 268세대 ▲105㎡ 33세대 ▲107㎡ 122세대로 구성된다. 공급 세대 모두 중대형 평형으로 구성된다.
청약 일정은 7월 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 접수를 받는다. 당첨자 발표는 7월 29일이며, 서류 접수는 8월 1일부터 7일까지 진행된다. 정당 계약은 8월 11일부터 13일까지 3일간 실시된다.
청약 자격은 입주자 모집공고일 기준 청약통장 가입 기간 6개월 이상이며, 지역별·면적별 예치금을 충족해야 한다. 만 19세 이상이면 세대주와 세대원 모두 청약할 수 있다.
단지는 거제 중심 상권인 고현시장, 디큐브백화점, 홈플러스, 장평종합시장 등이 반경 1km 내에 위치해 있다. 장평초, 신현초·중교가 도보권에 있어 교육 환경을 갖췄다.
삼성중공업 거제조선소가 도보 거리에 있어 직주근접 환경을 제공한다. 거제대로, 통영IC, 거가대교 이용이 편리하며, 향후 KTX 남부내륙철도 개통과 빅아일랜드(고현항 항만재개발사업) 조성 시 미래 내용가 예상된다.
전 세대 4Bay 판상형 구조로 설계돼 일조량과 맞통풍을 확보했다. 대형 드레스룸, 팬트리, 알파룸 등 수납공간을 제공한다. 안방 창 특화 설계를 통해 일부 세대에서는 바다 조망이 가능하다.
단지 내 커뮤니티 시설로는 피트니스 클럽, 골프 클럽, 스크린골프, GX룸, 카페, 독서실, 어린이집, 시니어클럽 등이 들어설 예정이다. 중심 마당인 윤슬마당, 하늘마루정원, 바람결정원 등 조경 시설도 조성된다.
분양 관계자는 '거제 푸르지오 마린피스는 완성된 장평동 중심 생활권과 오션뷰, 대우건설의 시공 능력이 결합된 단지'라며 '우수한 입지와 상품성을 바탕으로 수요자들의 관심을 받은 만큼 좋은 결과를 예상한다'고 말했다.
'거제 푸르지오 마린피스' 견본주택은 경상남도 거제시 고현동 일원에 위치한다.
whitss@newspim.com