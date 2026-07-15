LB세미콘, 자동차용 DDI 후공정 공급 확대

AI 핵심 요약beta
- LB세미콘이 15일 자동차용 DDI 후공정을 1분기 양산 후 지속 공급 중이라 밝혔다.
- LB세미콘은 전기차·프리미엄 차량 확산에 따른 자동차용 DDI 수요 증가에 맞춰 포트폴리오를 다변화하고 있다.
- LB세미콘은 1분기 영업이익 흑자전환했고 하반기 자동차용 DDI 물량 확대로 매출과 수익성 개선을 기대하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LB세미콘이 대만 하이맥스(Himax)를 포함한 자동차용 디스플레이 구동칩(DDI) 팹리스 고객사를 대상으로 올해 1분기 양산을 시작한 뒤 공급을 이어가고 있다고 15일 밝혔다. 회사는 하반기 출하 물량이 확대되면서 관련 매출도 본격 반영될 것으로 기대하고 있다.
반도체 후공정(OSAT) 기업 LB세미콘은 자동차용 DDI 후공정 사업을 확대하며 제품 포트폴리오 다변화도 추진하고 있다.
자동차용 DDI는 차량 내 디지털 계기판과 중앙 디스플레이, 헤드업 디스플레이(HUD), 동승자·뒷좌석 디스플레이 등에 사용되는 반도체다.
회사 측은 전기차와 프리미엄 차량을 중심으로 차량 내 디스플레이 탑재가 확대되면서 자동차용 DDI 수요도 증가하고 있다고 설명했다. 자동차용 디스플레이 시장은 2026년 108억달러에서 2035년 188억달러 규모로 성장할 것으로 전망했다.
하이맥스는 올해 1분기 실적 발표에서 2분기 자동차용 구동 집적회로(IC)와 타이밍 컨트롤러(Tcon) 사업이 전분기 대비 두 자릿수 성장할 것으로 예상했다. 하반기에는 다수의 신규 자동차 프로젝트가 양산에 들어갈 예정이라고 밝혔다.
LB세미콘은 기존 DDI 후공정 사업에서 축적한 공정 기술과 품질 관리 경험을 기반으로 자동차용 제품 대응을 확대하고 있다.
회사 측에 따르면 자동차용 DDI는 일반 소비자용 제품보다 품질 기준이 엄격하고 장기적인 공급 안정성이 요구된다.
LB세미콘은 비(非)DDI와 전력반도체 사업을 확대하는 동시에 기존 DDI 사업에서는 자동차용 제품 비중을 높이는 전략을 추진하고 있다.
회사는 올해 1분기 영업이익 76억원을 기록하며 흑자전환했다. 하반기 자동차용 DDI 후공정 물량이 확대되면 관련 매출이 증가하고 수익성 개선에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
LB세미콘 관계자는 "전기차 확산과 차량 내 디스플레이 탑재 수 증가로 자동차용 DDI 수요가 확대되고 있다"며 "1분기 양산 개시 이후 공급을 지속한 만큼 하반기 물량 확대와 함께 관련 매출이 실적에 본격 반영될 것으로 기대한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com