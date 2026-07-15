"노머스 프롬, 中 유료구독자 168% 증가" - 신한투자

AI 핵심 요약beta
- 노머스가 15일 중화권 프롬 유료 구독이 168% 늘었다고 밝혔다
- 중국 주요 앱마켓 입점과 신규 아티스트 IP 확보로 현지 사업을 확대하고 있다
- 위챗 관심도 624% 급증 속 맞춤형 서비스로 중국 팬덤과 글로벌 팬 플랫폼 사업을 강화할 계획이라고 했다
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신규 IP 확보·현지 프로모션 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 노머스의 글로벌 팬 플랫폼 '프롬(fromm)' 중화권 유료 구독자가 전년 동기 대비 약 168% 증가했다. 회사는 중국 주요 앱마켓 입점과 신규 아티스트 지식재산권(IP) 확보를 바탕으로 현지 사업을 확대하고 있다.
15일 발간된 신한투자증권 보고서에 따르면 전일 기준 프롬의 중화권 유료 구독자 수는 지난해 같은 기간보다 약 168% 늘었다.
노머스는 최근 샤오미(Xiaomi), 화웨이(Huawei), 비보(vivo), 오포(OPPO) 등 중국 주요 앱마켓에 프롬 서비스를 출시했다. 신규 아티스트 IP 확보와 현지 프로모션도 확대하고 있다.
중국에서 운영 중인 '프롬 차이나'에는 배우와 가수, 래퍼, 댄서 등 여러 분야의 아티스트 IP가 입점해 있다.
중국 플랫폼 내 프롬 관련 관심도 지표도 상승했다. 회사에 따르면 중국 위챗(WeChat)에서 프롬 관련 검색·관심도 지표는 지난 8일 전일 대비 624% 증가했다.
노머스는 앱마켓 확대와 신규 IP 유입, 현지 프로모션에 따른 관심도 상승이 유료 구독자 증가로 이어지고 있다고 설명했다.
노머스 관계자는 "중국은 글로벌 팬 플랫폼 시장에서 성장 잠재력이 높은 시장 중 하나"라며 "현지 맞춤형 서비스와 신규 IP 확보를 통해 중국 팬덤 기반을 확대하고 글로벌 팬 플랫폼 사업을 강화하겠다"고 말했다.
노머스는 프롬 이용자 확대와 함께 아티스트 IP를 기반으로 공연과 콘텐츠, 커머스 사업을 운영하고 있다.
회사는 중국 사업 성과와 국내외 신규 IP 확보, 사업 부문 간 연계 효과가 하반기와 내년 실적 성장에 기여할 것으로 기대하고 있다.
dconnect@newspim.com