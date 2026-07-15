신한은행, 전남광주에 금융지원 플랫폼 개설

AI 핵심 요약beta
- 신한은행은 15일 광주금융센터에서 신한SOL클러스터 전남광주 개소식을 열었다.
- 신한SOL클러스터는 AI·반도체 등 4대 산업을 중점 지원하고 자금 진단부터 정책·그룹사 금융까지 종합 지원한다.
- 신한은행은 맞춤 금융서비스와 함께 디지털 금융교육·지역인재 채용 등 지역 상생 활동을 확대하고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한은행은 15일 광주 북구 광주금융센터에서 '신한SOL클러스터 전남광주' 개소식을 열었다. 지난 1일 전남광주통합특별시 출범에 맞춰 운영을 시작한 이 플랫폼은 지역 산업정책과 기업의 금융 수요를 연결하는 민관 협력 금융 플랫폼이다.
개소식에는 고광완 전남광주통합특별시 문화산업부시장, 선석기 전남광주경제자유구역청장, 정상혁 신한은행장 등 지역 행정·경제·산업 분야 주요 관계자들이 참석했다.
신한SOL클러스터는 AI·반도체·미래모빌리티·에너지를 중점 지원산업으로 정하고 기업을 발굴한다. 자금 수요 진단부터 금융지원 실행, 정책금융 및 그룹사 연계까지 종합 지원하는 방식이다. 신한은행은 산업 이해도가 높은 전담 인력을 현장에 배치해 기업을 발굴하고 초기 상담 단계부터 자금 수요와 리스크를 검토한다.
기업의 성장 단계와 사업 특성에 따라 운전자금·설비투자, 공급망·수출금융은 물론 투자금융·자본시장 솔루션과 기업컨설팅 등 신한금융그룹의 다양한 금융서비스를 제공할 예정이다.
신한은행은 이 외에도 지난 3월 시니어층을 대상으로 한 디지털 금융교육 공간인 '학이재 광주'를 신설했으며, 서남권역 고객상담센터를 통해 지역인재 채용에도 나서고 있다.
romeok@newspim.com