삼성은 아니라는데 시장은 왜…ADR설에 담긴 '주가 부양' 요구

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현금·외국인 접근성 충분해 상장 실익 제한

기업가치 재평가·주주환원 확대 기대 반영

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 미국주식예탁증서(ADR) 발행 검토설을 부인했지만 시장의 관심은 좀처럼 사그라지지 않고 있다. 회사의 자금 조달 필요성보다 SK하이닉스와 벌어진 기업가치 격차를 좁힐 새로운 주가 상승 재료와 적극적인 주주환원책을 요구하는 투자자들의 기대가 ADR 상장설을 반복적으로 키우고 있다는 분석이다.

삼성전자는 대규모 현금성 자산과 자체 현금 창출력을 보유하고 있고 외국인 투자자도 국내 증시를 통해 자유롭게 투자할 수 있어 미국에서 신주를 발행해 자금을 조달할 실익은 크지 않다는 평가를 받는다. 실제 삼성전자는 외신의 ADR 검토 보도에 대해 "발행 가능성을 검토하고 있지 않다"고 선을 그었다.

그럼에도 ADR설이 계속 시장의 관심을 받는 것은 SK하이닉스가 AI 메모리 성장성과 미국 상장을 결합해 성장 전략과 자본 배분 방향을 명확히 보여준 것과 달리, 삼성전자는 늘어난 현금을 기업가치 상승과 주주환원으로 연결할 새로운 청사진을 충분히 제시하지 못했다는 시장의 지적이 반영된 결과로 풀이된다.

15일 업계에 따르면 최근 삼성전자가 ADR 발행 가능성을 검토하고 있다는 외신 보도가 나오면서 미국 증시 상장 여부가 다시 관심사로 떠올랐다. 삼성전자는 해당 보도에 대해 ADR 발행 가능성을 검토하고 있지 않다고 선을 그었다.

ADR은 미국 금융기관이 외국 기업의 주식을 보관하고 이를 기초로 발행하는 증서다. 미국 거래소에 상장하면 현지 투자자가 달러로 해당 기업에 투자할 수 있어 투자자 저변을 넓히고 기업가치를 재평가받는 효과를 기대할 수 있다.

[AI 이미지=김정인 기자]

◆ 삼성은 부인했지만 시장은 왜 반응했나

삼성전자 ADR 상장설이 반복되는 배경에는 SK하이닉스와 벌어진 주가 격차와 두 회사를 다르게 보는 시장의 평가가 있다.

두 회사 모두 AI 메모리 수요 확대와 반도체 가격 상승의 수혜를 받고 있지만 시장은 HBM 경쟁력과 AI 투자 확대 측면에서 SK하이닉스의 성장 방향이 상대적으로 명확하다고 평가하고 있다.

SK하이닉스의 ADR 상장은 미국 투자자 기반을 넓히는 동시에 AI 메모리 전문기업이라는 정체성을 강화하는 계기가 됐다. 대규모 자금 조달과 함께 HBM 생산능력 확대, 첨단 패키징 투자라는 자금 활용 계획까지 제시하면서 성장 전략과 자본 배분 방향을 명확히 보여줬다는 평가다.

반면 삼성전자는 메모리와 파운드리, 스마트폰, TV·생활가전 등 여러 사업이 한 법인에 묶여 있다. 반도체 업황이 개선되더라도 다른 사업의 수익성과 성장성이 함께 반영되는 만큼 AI 메모리 호황이 전체 기업가치 상승으로 곧바로 연결되기 어렵다는 지적을 받아왔다.

이 때문에 삼성전자 ADR 상장론은 회사의 자금 조달 필요성보다 SK하이닉스와의 주가 격차를 좁힐 새로운 계기와 보다 적극적인 주주환원책을 바라는 투자자들의 기대에서 힘을 얻고 있다는 분석이다.

◆ 자금도 접근성도 충분…상장 실익 제한적

업계에서는 삼성전자가 미국 상장을 서둘러야 할 이유는 뚜렷하지 않다고 보고 있다.

가장 큰 이유는 충분한 자체 투자 재원이다. 삼성전자는 대규모 시설투자와 연구개발을 진행하면서도 외부 자금에 크게 의존하지 않고 투자 재원을 마련할 수 있다. 반도체 업황 회복으로 현금 창출력도 높아지고 있다.

신주를 발행해 ADR을 상장할 경우 기존 주주의 지분가치가 희석될 수 있다는 점도 부담이다. 자체 투자 재원이 충분한 상황에서 지분 희석을 감수하면서까지 미국 시장에서 신규 자금을 조달할 유인이 크지 않다는 것이다.

외국인 투자자의 접근성도 이미 높은 편이다. 삼성전자 외국인 지분율은 전체 발행 주식의 절반에 육박하며 해외 기관투자자도 국내 증시를 통해 삼성전자 주식을 거래하고 있다.

미국 개인투자자의 접근성을 넓히는 효과는 있지만 상장만으로 새로운 투자 수요가 대거 유입되거나 기업가치가 큰 폭으로 상승한다고 단정하기는 어렵다.

[AI 인포그래픽=김정인 기자]

◆ ADR만으로 같은 효과 기대 어려워

삼성전자가 미국 증시에 상장하더라도 SK하이닉스와 같은 기업가치 재평가 효과를 곧바로 기대하기는 어렵다는 분석도 나온다.

SK하이닉스는 메모리 반도체에 사업이 집중돼 있고 고대역폭메모리(HBM) 생산 확대와 첨단 패키징 투자라는 자금 활용 목적도 분명하다. 미국 투자자 입장에서는 ADR 매입을 통해 AI 메모리 시장의 성장에 투자한다는 판단을 내리기 비교적 쉽다.

반면 삼성전자는 메모리와 파운드리·시스템LSI, 스마트폰, 가전 등 여러 사업이 기업가치에 함께 반영된다. 미국 거래소에 상장해 투자자의 접근성을 높이더라도 HBM 성장성이 삼성전자 전체의 가치 상승으로 그대로 이어질지는 불확실하다는 평가다.

◆ 복합 사업 구조, 미국 공시도 부담

미국 증시 상장에 따라 새로 부담해야 할 공시와 내부통제 비용도 변수다. 삼성전자가 ADR을 미국 거래소에 상장하면 외국민간발행인으로 미국 증권거래위원회(SEC)의 정기 공시 체계에 들어간다. 연차보고서인 Form 20-F를 제출하고 국내에서 공개한 주요 정보도 Form 6-K를 통해 미국 투자자에게 제공해야 한다.

삼성전자는 반도체와 스마트폰, TV, 생활가전 등 성격이 다른 사업을 하나의 법인 안에서 운영하고 있으며 사업부 사이의 부품과 물량 거래도 광범위하다. 이를 미국 기준에 맞춰 설명하려면 공시 범위와 검증 절차가 복잡해지고 사업별 손익과 내부거래 구조도 지금보다 상세하게 드러날 수 있다. 사업별 원가와 거래 조건 등 민감한 영업 정보가 경쟁사에 노출될 가능성도 부담이다.

미국 증권법에 따른 집단소송 위험도 있다. 실적 전망이나 사업 위험에 대한 설명이 실제 결과와 크게 달라질 경우 공시가 적절했는지를 둘러싼 분쟁으로 이어질 수 있다.

서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB]

◆ 시장이 원하는 건 실적과 주주환원

결국 시장에서는 미국 증시 상장보다 HBM과 파운드리 경쟁력 회복, 사업별 수익성 개선, 자사주 매입·소각과 배당 확대 등 주가에 직접 반영될 수 있는 방안이 우선이라는 시각이 우세하다.

ADR 상장론이 반복되는 것도 삼성전자의 자금 조달 필요성보다 SK하이닉스와의 기업가치 격차를 좁힐 성장 전략과 보다 강한 주주환원을 원하는 투자자들의 기대가 커졌기 때문이라는 평가다.

특히 삼성전자가 늘어난 현금을 시설투자와 주주환원에 어떤 비중으로 배분할지, 현행 주주환원 정책이 종료된 이후 자사주와 배당 정책을 어떻게 설계할지에 투자자들의 관심이 쏠리고 있다.

삼성전자 ADR설은 실제 상장 가능성을 보여주는 신호라기보다 기업가치 상승을 이끌 성장 전략과 자본정책을 내놓으라는 시장의 압박에 가깝다는 분석이다.

kji01@newspim.com