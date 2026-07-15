하나은행, 토스와 '만보기 적금' 출시…최고 연 4.5%

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행은 토스와 협업해 일일 걸음 수에 따라 우대금리를 받을 수 있는 '하나 만보기 적금'을 출시했다고 15일 밝혔다.
100일 만기 자유적립식 상품으로 매일 최대 3만원까지 적립할 수 있다. 토스 앱의 만보기 서비스 이용자라면 누구나 가입 가능하며 1만좌 한도로 판매된다.
기본금리는 연 1.0%이며, 누적 걸음 수에 따라 우대금리가 달라진다. 1만5000보 이상 30만보 미만 시 연 0.1%, 30만보 이상 60만보 미만 시 연 1.5%, 60만보 이상 시 연 2.0%를 받는다. 마케팅 동의 시 연 0.5%, 최근 1년간 하나은행 예·적금을 보유하지 않은 첫 거래 고객은 연 1.0%를 추가로 받을 수 있어 최고 연 4.5%까지 가능하다.
출시 기념으로 신규 가입 고객 전원에게 2000 토스 포인트를 제공한다. 최근 1년간 하나은행 예·적금을 보유하지 않은 첫 거래 고객에게는 추가로 3000 토스 포인트를 지급한다.
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