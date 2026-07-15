GS리테일, 폭염 취약 계층에 6000만원 상당 먹거리 지원

AI 핵심 요약beta
- GS리테일이 15일 환경재단과 취약계층 여름나기 지원을 추진했다
- 서울 돈의동 온기창고 이용자에 6000만원 상당 생필품을 제공했다
- 삼계탕·국밥 등 영양식 지원을 7월과 8월 두 차례 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
삼계탕·국밥·닭죽·곰탕 등 영양식 전달
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GS리테일은 환경재단과 '취약계층 여름나기 물품지원 사업'을 추진한다고 15일 밝혔다.
이번 사업은 지난해 취약계층의 생활 안정과 경제적 부담 완화를 위해 처음 시행됐으며, 올해는 폭염이 본격화되는 7월과 8월 복날 시기에 맞춰 두 차례 진행된다.
지원 대상은 서울시가 쪽방촌 주민을 대상으로 운영하는 푸드마켓 '온기창고' 이용자다. GS리테일은 7월과 8월 각각 물품을 지원해 총 6000만원 상당의 여름철 생필품을 전달할 예정이다. 지원 물품은 삼계탕과 국밥, 닭죽, 곰탕 등 여름철 건강관리에 도움이 되는 간편 영양식으로 구성됐다.
물품 전달식은 지난 14일 서울 종로구 돈의동 온기창고에서 열렸다. 행사에는 환경재단과 GS리테일, 돈의동 온기창고 관계자 등이 참석해 사업 취지를 공유했다.
돈의동 온기창고는 서울시가 운영하는 온기창고 2호점으로, 쪽방촌 주민들의 생활 안정을 지원하는 생활밀착형 복지 공간이다. 이용자들은 개인별로 배정된 포인트 범위 내에서 필요한 식료품과 생필품을 직접 선택할 수 있다. 온기창고는 후원 물품을 선착순으로 배분하던 기존 방식에서 벗어나 이용자가 필요한 물품을 직접 고를 수 있도록 매장형 푸드마켓으로 운영 중이다. 이용자는 가구당 주 2만 포인트, 월 최대 8만 포인트를 지원받는다.
현재 서울시에는 용산구 동자동, 종로구 돈의동과 창신동, 영등포구 영등포동 등 4곳의 온기창고가 운영되고 있다. GS리테일과 환경재단은 지난해 동자동 온기창고를 지원한 데 이어 올해는 돈의동과 동자동으로 지원 대상을 넓혔다.
박경랑 GS리테일 ESG파트장은 "폭염 취약계층의 생활 안정에 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 지속 확대해 나갈 것"이라며 "환경재단과 함께 기후격차 해소와 취약계층 지원을 위한 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com