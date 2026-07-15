스마트폰으로 주민등록 사실조사 참여…20일부터 정부24 앱으로 가능

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 주민등록 통계의 정확성을 높이기 위해 오는 20일부터 12월 14일까지 전 국민을 대상으로 '2026년 주민등록 사실조사'를 실시한다고 15일 밝혔다.

주민등록 사실조사는 주민등록지와 실제 거주지의 일치 여부를 확인하는 정기 조사로, 복지와 재난관리 등 각종 행정서비스 제공을 위한 기초자료로 활용된다.

[자료=행안부]

조사는 비대면 조사와 방문 조사로 나눠 진행된다.

먼저 7월 20일 오전 9시부터 9월 7일 자정까지 '정부24' 모바일 앱을 통한 비대면 조사가 실시된다. 비대면 조사는 맞벌이 가구와 1인 가구의 참여 편의를 위해 2022년 도입됐으며, 지난해에는 약 1275만 명이 참여했다.

비대면 조사는 주민등록지에서 정부24 앱에 접속해 응답하면 된다. 휴대전화 위치정보(GPS)로 실제 거주 여부를 확인하기 때문에 PC에서는 참여할 수 없으며, 같은 주소지의 세대원 1명이 세대 전체를 대표해 응답할 수 있다.

행안부는 올해 민간 지도 서비스인 티맵(T-MAP)을 적용해 참여자의 현재 위치를 보다 정확하게 표시하도록 시스템을 개선했다. 원활한 참여를 위해 정부24 앱을 최신 버전으로 업데이트하고 스마트폰 위치정보 접근 권한을 허용해야 한다.

비대면 조사에 참여하지 않은 세대와 중점 조사 대상은 9월 8일부터 11월 9일까지 이·통장과 읍·면·동 공무원이 직접 거주지를 방문해 조사한다.

중점 조사 대상은 ▲100세 이상 고령자 ▲5년 이상 장기 거주불명자 ▲사망 의심자 ▲고위험 복지위기가구 ▲장기 미인정 결석 및 학령기 미취학 아동이 포함된 세대다. 고위험 복지위기가구 조사 결과는 보건복지부와 공유해 복지 사각지대 발굴에도 활용된다.

방문 조사 결과 주민등록 사항과 실제 거주 사실이 다를 경우 지방자치단체는 최고·공고 절차를 거쳐 오는 11월 10일부터 12월 7일까지 직권으로 주민등록 사항을 정정할 예정이다.

김민재 행정안전부 차관은 "주민등록 사실조사는 국가와 지방정부 정책 수립의 기초가 되는 주민등록 통계를 정확하게 유지하기 위해 꼭 필요한 조사"라며 "20일부터 시작되는 2026년 주민등록 사실조사에 국민 여러분의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

abc123@newspim.com