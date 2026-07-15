李대통령 "부정 행위 신고, 환수액 30% 포상…업으로 삼아도 나쁘지 않아"

"신고 전문 회사 만들어…금지할 필요 없다"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 15일 정부 보조금의 고의적인 부정 수급 제재 방안을 대폭 강화하고, 부정 수급에 대한 국민들의 신고 활동을 장려했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 기획재정부·국가데이터처·금융위원회·기획예산처 업무 보고 자리에서 "우리 정부에서는 기본적으로 부정 행위를 신고한 경우, 그로 인해서 환수하거나 이익을 얻게 된 몫의 30% 정도는 기본적으로 포상한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 재정경제부, 국가데이터처, 금융위원회, 기획예산처 업무보고를 주재하기 전 국민의례를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.15

이 대통령은 "저는 부정과 부패를 발굴하여 신고하는 것을 업으로 하는 것도 나쁘지 않다고 본다"며 "그게 왜 나쁜가"라고 반문했다.

그러면서 이 대통령은 "제가 농담처럼 이야기하기도 했지만 저는 회사를 만들어서 신고를 전문으로 하여 돈을 벌겠다고 하는 걸 금지할 필요가 없다는 것"이라고 덧붙였다.

이 대통령은 "우리나라는 '남의 나쁜 일을 신고해서 돈을 받는다'는 부정적인 인식이 있다"며 "유교 국가라서 그럴 수 있는데 저는 사실 신고해서 그것을 발본색원하는 게 훨씬 더 국가 또는 공동체에 기여하는 것이라고 생각한다"고 밝혔다.

이 대통령은 "혹시라도 정부가 집행하는 데서 '이 사람이 너무 전문 신고꾼이다'라는 이유로 불이익을 주지 않게 하는 게 좋을 것 같다"고 강조했다.

pcjay@newspim.com