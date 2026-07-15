NH농협손보, '왕구와 므앙이 굿윌기부함 오픈식' 개최

AI 핵심 요약beta
- NH농협손해보험이 14일 본사에서 굿윌기부함 오픈식을 진행했다
- 기부 물품은 밀알복지재단 굿윌스토어로 전달돼 장애인 일자리 창출에 쓰인다
- 송춘수 대표는 임직원 참여 ESG 사회공헌 프로그램을 확대하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협손해보험이 지난 14일 서울 서대문구 본사에서 '왕구와 므앙이 굿윌기부함 오픈식'을 개최했다고 15일 밝혔다.
이날 행사에는 송춘수 대표이사를 비롯한 농협손해보험 임직원들과 밀알복지재단 한상욱 부문장 등 관계자들이 참석해 기부함 설치 취지를 공유하고 첫 물품 기부식을 진행했다.
수거된 기부 물품은 밀알복지재단이 운영하는 장애인 일자리 창출 인프라인 '굿윌스토어'로 전달된다. 기부 물품은 분류와 상품화 과정을 거쳐 소비자에게 판매되며 수익금은 전액 장애인 근로자들의 고용 안정과 급여 지원을 위해 쓰인다.
송춘수 농협손해보험 대표이사는 "임직원들의 작은 정성이 소외된 이웃에게는 일자리를 제공하고, 자원 재사용을 통해 환경보호까지 실천할 수 있어 뜻깊다"며 "향후도 임직원들이 동참할 수 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 사회공헌 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com