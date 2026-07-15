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'코리아 프리미엄' 금융위, 코스닥 3대 혁신 등 자본시장 혁신 속도전

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  • 금융위원회는 15일 코스닥 구조개혁과 주주가치 제고를 골자로 자본시장 혁신 과제를 발표했다.
  • 하반기부터 코스닥 3대 구조혁신, 해외기업 상장 유치, T+1 결제·공모주 이자 지급 등 투자자 편의 제도를 추진한다.
  • 저PBR 기업 공표, 중복상장 제한, 수시배당·전자주총 플랫폼 도입으로 주주권익과 기업가치 제고를 강화한다.

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기술특례 확대·부실기업 퇴출·시장 세분화 가동
공모주 청약증거금 이자 지급·T+1 결제 도입, 투자자 편의 강화
9월 '코리아 프리미엄 위크' 개최…글로벌 자금·해외기업 유치 총력

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융위원회가 코스닥 시장 구조개혁과 주주가치 제고, 투자자 편의 확대를 축으로 한 자본시장 혁신에 속도를 낸다.

기술특례 상장 확대와 부실기업 퇴출을 골자로 한 '코스닥 3대 구조혁신 프로그램'을 본격 가동하고, 주식 결제주기 단축(T+1)과 중복상장 제한, 저PBR 기업 공표 제도 등을 통해 '코리아 프리미엄'을 정착시키겠다는 구상이다.

금융위원회는 15일 '경제 대도약으로 대체불가 대한민국'을 주제로 열린 재정경제부, 국가데이터처, 기획예산처 합동 업무보고에서 이 같은 내용을 담은 자본시장 정책 과제를 발표했다.

금융위원회는 올 상반기 신뢰·주주가치·혁신·시장 접근성 제고를 중심으로 자본시장 체질 개선을 추진한 결과 국내 증시가 장기간 이어진 '박스피'를 벗어나 정상화 국면에 진입했다고 강조했다. 현금배당 확대와 자사주 소각 증가 등 상장사의 주주환원 정책도 확산하며 기업문화가 주주가치 중심으로 변화하고 있다고 진단했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 14일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 하반기 경제성장전략 관계부처 합동브리핑에서 발표문을 낭독하고 있다.왼쪽부터 이호현 기후에너지환경부 2차관, 이억원 금융위원회 위원장, 구윤철 부총리, 박홍근 기획예산처 장관, 류제명 과학기술정보통신부 2차관, 김이탁 국토교통부 1차관. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 코스닥 '3대 구조혁신' 가동…해외 기업 상장도 추진

하반기 핵심 과제로는 상대적으로 저평가된 코스닥 시장의 경쟁력 강화를 꼽았다. 금융위원회는 혁신기업의 상장을 확대하기 위해 맞춤형 기술특례 상장 대상을 올해 하반기 3개 분야에 추가하고, 동전주와 시가총액 기준 강화 등을 통해 부실기업 퇴출을 가속화할 방침이다. 오는 2027년 1월부터는 우수기업과 일반기업을 구분하는 시장 세그먼트도 도입해 기업별 차별화된 시장 환경을 조성한다.

글로벌 자금과 해외 기업 유치도 본격 추진한다. 오는 9월 28일부터 10월 16일까지 약 3주간 '코리아 프리미엄 위크'를 열어 글로벌 연기금과 투자은행(IB), 자산운용사 등을 대상으로 한국 자본시장 투자설명회를 집중 개최한다. 후속 기간에는 코스닥·코넥스·프리IPO 기업을 대상으로 한 오픈 IR과 민간 금융권 중심의 글로벌 행사도 이어질 예정이다.

금융위원회와 한국거래소는 미국 실리콘밸리 등에서 공동 해외 IR을 열어 글로벌 유망기업의 코스닥 상장도 적극 유치한다. 현재 미국 기업 1곳이 한국거래소에 직접 상장을 문의했고, 10여 개 기업이 국내 상장을 검토 중이라는 설명이다.

◆ T+1 결제·공모주 이자 지급 등 투자자 편의 확대

개인투자자가 체감할 수 있는 제도 개선도 추진된다. 금융위원회는 주식 결제주기를 현재 거래일 이후 2영업일(T+2)에서 거래일 이후 1영업일(T+1)로 단축하기 위한 로드맵을 오는 10월까지 마련하고, 2027년 도입을 목표로 외환·자본시장 시스템을 정비할 계획이다.

공모주 청약증거금에 대한 이자 지급도 추진한다. 이와 함께 현재 연 9% 내외인 증권사의 매도대금 담보대출 금리 적정성을 점검하고, 자본시장법 개정을 통해 물적분할 이후 자회사 상장 시 모회사 일반주주에게 자회사 공모주를 우선 배정하는 방안도 마련할 예정이다.

시장 질서 확립을 위한 불공정거래 대응도 강화한다. 조사공무원에게 통신 자료 요청 권한을 부여하고, 시세조종뿐 아니라 미공개정보 이용과 부정거래까지 투자 원금 몰수 대상을 확대하는 내용의 자본시장법 개정을 추진한다. 허위사실 유포와 과장 공시, 이른바 '핀플루언서'(금융+인플루언서)의 불법행위에 대한 모니터링과 제재도 강화한다.

◆ 저PBR 공표·중복상장 제한으로 주주가치 제고

주주가치 중심의 기업문화 확산을 위한 제도 개선도 이어진다. 금융위원회는 오는 11월부터 업종별 일정 기준 이하의 주가순자산비율(PBR)을 기록한 기업 명단을 공개하는 저PBR 기업 공표 제도를 시행해 기업가치 제고를 유도할 계획이다.

또 일반주주 권익 보호를 위해 중복상장을 원칙적으로 제한하고, 모회사 이사회에 주주 충실의무를 구체화한 5대 의무를 부과하는 방안을 추진한다. 특례적으로 중복상장을 허용하는 경우에도 주주 동의 등을 심사 기준에 반영할 예정이다.

아울러 기업이 유연하게 배당을 시행할 수 있도록 수시배당 제도를 도입하고, 배당 결정 공시 시점을 앞당기도록 유도한다. 올해 4분기에는 한국예탁결제원의 전자주주총회 플랫폼도 구축해 주주의 의결권 행사 편의성을 높일 계획이다.

rkgml925@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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