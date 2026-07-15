송영길 "정청래, 李대통령 은연 중 깔보는 느낌…자기 정치 계속 고민해 와"

"집권 여당 대표가 '정권 짧다' 발언해 아연실색"

"정동영 모임 시절 우위 기억 때문인지 공사 구분 못 해"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 당대표 선거에 출마한 송영길 의원이 경쟁자인 정청래 전 대표를 겨냥해 "이재명 대통령을 은연중에 아래로 깔아보는 느낌이 있다"며 "대한민국의 대통령이자 국가 원수로서의 헌법기관에 대한 존중이 부족하다"고 비판했다.

송 의원은 15일 오전 MBC 라디오 '김종배의 시선지중'에 출연해 정 전 대표가 재임 시절 이재명 정부와 지속해서 '엇박자'를 냈던 배경을 지적하며 이같이 밝혔다.

송영길 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

송 의원은 정 전 대표가 과거 "정권은 짧고 국민은 영원하다"고 발언한 것을 두고 "마치 야당 대표가 정권을 공격할 때 쓰는 말인데 이를 집권 여당 대표가 썼다는 것을 보고 아연실색했다"고 했다.

이어 "정 전 대표가 독자적인 자기 정치만을 계속 고민해 왔다고 생각한다"며 "정 전 대표나 저나 이재명 대통령보다 먼저 국회의원이 되다 보니, 옛날 기억 때문인지 대통령을 약간 깔본다는 느낌이 은연중에 있다"고 꼬집었다.

그는 구체적으로 정 전 대표와 이 대통령의 과거 인연을 언급하며 "정 전 대표가 과거 '정통(정동영과 통하는 사람들)' 모임을 할 때 더 높은 자리에 있었고, 이 대통령은 당시 변호사였다"면서 "그때의 인식이 지금까지 계속 이어져 와 공사가 구분 안 되는 것 아닌가 싶다"고 분석했다.

그러면서 "우리가 이재명이라는 자연인 개인을 보는 것이 아니라 국민이 선택한 국가 원수에 대한 존중이 있어야 한다"며 "우리 온몸으로 싸워 만든 소중한 정권임에도 그에 대한 존중이 부족했던 것 같다"고 날을 세웠다.

송 의원은 정 전 대표가 당대표 출마 선언 당시 "대표직을 이용해 대선에 출마하지는 않을 것"이라고 밝힌 데 대해서도 "생뚱맞다"고 일축했다.

그는 "누가 그분을 대통령으로 나가라고 한 사람도 없었는데 전혀 무관한 이야기를 꺼냈다"며 "이재명 대통령이 당 대표를 거쳐 대통령이 된 과정을 역으로 간접 비판하려는 의도인지 모르겠으나, 대선이 4년이나 남은 시점에서 왜 그런 이야기를 하는지 이해하기 어렵다"고 비판했다.

아울러 과거 정 전 대표의 이른바 '봉이 김선달' 발언으로 인한 불교계 갈등 당시를 언급하며 "당시 자승 원장이 대선 기간에 정 의원을 잠시 탈당시켰다가 복당시키는 방식으로 불교계 분노를 잠재워달라고 요청했으나 완전히 거절당했다"며 "결과적으로 당에 부담을 많이 준 것"이라고 했다.

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