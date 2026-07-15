"잠실 현장 중국 국적 복면 경찰이 폭력"…허위정보 게시 40대 유튜버 검거

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 잠실경기장 방화 징후 등 허위정보를 게시한 40대 유튜버가 경찰에 덜미가 잡혔다.

부산경찰청 사이버수사과는 전기통신법 위반 혐의로 유튜버 A씨를 검거해 불구속 송치했다고 15일 밝혔다. 유튜브 수익금 1000여만원에 대한 기소 전 추징보전도 신청했다.

사진은 부산경찰청 전경[사진=뉴스핌DB] 2021.02.22

A씨는 구독자 8만7700여 명을 보유한 자신의 유튜브 채널을 통해 사회적 관심이 높은 현안과 관련한 허위 영상을 제작·게시한 혐의를 받고 있다.

경찰은 A씨가 생성형 인공지능(AI)을 이용해 특정 결론을 유도하는 방식으로 허위정보 답변을 받아 영상과 방송 대본을 만든 것으로 파악했다.

A씨는 지난 3월 28일에도 "90만 배럴의 비축유가 북한에 전달됐다"는 내용의 영상을 올려 중동전쟁 원유 부족 사태에 대한 불안감을 키운 것으로 조사됐다.

이 밖에도 미국 민간군사기업의 여의도 상륙, 부정선거 관련 체포 작전 등을 다룬 허위 영상을 반복해 게시한 것으로 전해졌다.

수사를 받는 과정에서도 잠실 현장 중국 국적 복면 경찰 폭력, 잠실핸드볼경기장 지하 용접 방화 테러 기도 등 추가 허위정보를 올린 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 "AI를 이용해 그럴듯한 허위사실을 퍼뜨리는 행위가 사회적 혼란을 키우고 있어 엄정 대응하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com