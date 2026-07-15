강원 동해안 '폭염경보' 격상…체감온도 35도 육박·온열질환 비상

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 15일 강원 동해안을 중심으로 체감온도가 35도 안팎까지 치솟으며 폭염이 기승을 부리고 있다. 기상청은 이날 오전 11시를 기해 강릉·동해·삼척 평지에 내려졌던 폭염주의보를 폭염경보로 격상한다고 밝혔다.

현재 강원도는 전반적으로 구름이 많은 가운데, 오전 10시 기준 최고체감온도는 내륙 30도 안팎, 동해안과 산지는 33도 안팎을 기록했다. 특히 일부 동해안 지역은 이미 체감온도 33도를 넘어서며 매우 무더운 날씨를 보이고 있다.

주요 지점별 체감온도는 옥계(강릉) 34.9도, 궁촌(삼척) 34.8도, 동해 심곡 34.2도, 속초 조양 34.0도 등으로 나타났다. 산지에서는 달방댐(동해) 33.3도, 설악동 31.8도를 기록했고, 내륙은 공근(횡성) 30.5도, 북춘천 30.3도 수준이다.

폭염특보 발표현황, 일최고체감온도 분포도.[사진=강원기상청] 2026.07.15 onemoregive@newspim.com

기상청은 "강릉·동해·삼척 평지는 오늘 낮 최고체감온도가 35도 내외까지 오를 것으로 예상된다"며 "폭염 영향이 매우 심각한 수준으로 판단돼 경보로 상향했다"고 설명했다.

폭염은 당분간 이어질 전망이다. 강원 영동 지역(고성산지·태백 제외)은 16일까지 체감온도가 33도 안팎, 경보 지역은 35도 내외를 유지할 것으로 예보됐다.

이와 함께 강원 동해안에는 열대야주의보도 발효 중이다. 밤 최저기온이 25도 이상 유지되며 숙면이 어려운 열대야 현상이 나타날 가능성이 높다.

기상청은 온열질환 예방을 위해 △충분한 수분 섭취 △격렬한 야외활동 자제 △노약자·만성질환자 외출 최소화 등을 당부했다. 또한 야외 작업장에서는 휴식공간과 냉방장비를 마련하고, 축산농가에는 송풍 및 분무장치 가동을 권고했다.

아울러 전력 사용 증가로 인한 화재 및 정전 위험에도 대비해야 한다며 "에어컨 실외기 관리와 차량 내 인화성 물질 방치 금지"를 강조했다.

기상청 관계자는 "밤사이 충분한 체온 회복이 어려울 경우 다음날 온열질환 위험이 커질 수 있다"며 "야간 냉방기기 활용과 함께 취약계층 안부 확인이 필요하다"고 말했다.

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