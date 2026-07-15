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내수 살아났지만 물가·고환율 부담…엇갈린 경기 신호

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 15일 경기 회복 흐름이 공고해졌다고 진단했다.
  • 6월 수출 70.9% 급증하며 내수도 소비·서비스 개선세를 보였다.
  • 물가·환율 부담 속 고용과 기업심리는 여전히 불안했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

재경부, 최근 경제동향 7월호 발표
수출 70.9% 급증·소비 회복
정부 "경기 회복 흐름 공고"
관리재정수지 54조 적자

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 최근 경기를 '회복 흐름이 공고해지는 모습'으로 진단했다. 올해 1분기 성장세가 크게 확대된 데 이어 수출이 큰 폭의 증가세를 지속하고, 중동전쟁 여파로 주춤했던 소비 등 내수도 개선세를 보이고 있다는 분석이다.

15일 재정경제부가 발표한 '최근 경제동향(그린북) 7월호'에 따르면 지난 6월 수출은 1022억5000만달러로 전년 동월보다 70.9% 급증했다. 무역수지는 361억5000만달러 흑자를 기록했다. 수출이 경기 회복을 주도한 셈이다.

[제공=기획예산처]

주요 수출 품목 가운데 반도체와 컴퓨터, 선박, 자동차 등이 증가세를 보였다. 품목별 증가율은 컴퓨터 309%, 반도체 200%, 무선통신기기 52%, 디스플레이 37% 등으로 정보기술(IT) 품목의 강세가 두드러졌다.

다만 수출액의 가파른 증가가 실물 경기의 개선 정도를 그대로 보여주는지는 살펴볼 필요가 있다. 수출액은 물량과 가격 변화를 함께 반영하는 명목 지표이기 때문이다. 1분기 국내총생산(GDP) 디플레이터가 전년 동기보다 큰 폭으로 상승한 만큼 교역조건과 수출 단가 개선에 따른 가격 효과도 명목 성장에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

소비자심리와 기업심리는 엇갈렸다. 지난달 소비자심리지수(CSI)는 106.6으로 전월보다 0.5포인트(p) 상승했다. 반면 전산업 기업심리지수(CBSI)는 6월 실적이 97.7, 7월 전망이 95.2로 모두 기준선인 100을 밑돌았다. 소비 회복에 대한 기대는 높아졌지만 기업들은 여전히 향후 경기를 신중하게 보고 있다는 의미다.

현재 경기 상황을 보여주는 동행지수 순환변동치는 5월 전월보다 0.3p 하락했다. 반면 향후 경기 흐름을 가늠하는 선행지수 순환변동치는 0.7p 상승했다. 당장의 생산 흐름은 주춤했지만 앞으로의 경기 방향을 보여주는 지표는 개선된 것이다.

내수 지표에서도 회복 신호가 나타났다. 5월 소매판매는 전월보다 0.1%, 전년 동월보다 1.7% 증가했다. 서비스업 생산은 전월보다 1.3%, 전년 동월보다 4.9% 늘었다. 6월에는 국산 승용차 내수 판매가 전년 동월보다 5.0% 증가했고 백화점 카드 승인액도 13.3% 늘었다.

다만 중동전쟁 여파에 따른 민생 부담은 이어졌다. 지난달 소비자물가는 전년 동월보다 3.2% 올라 5월의 3.1%보다 상승폭이 확대됐다. 석유류 가격은 24.7% 급등했고, 생활물가지수도 3.4% 상승했다.

원·달러 환율은 6월 말 1549.4원으로 5월 말의 1507.9원보다 41.5원 올랐다. 금융시장에서는 코스피가 보합에 그친 반면 코스닥지수는 한 달 동안 14.76% 하락했다. 중동 정세와 고물가, 고환율을 둘러싼 불확실성이 금융시장에 남아 있는 모습이다.

고용은 취업자 수가 증가세로 돌아섰지만 회복 강도는 제한적이었다. 6월 취업자 수는 전년 동월보다 6만3000명 증가했다. 서비스업 취업자는 30만7000명 늘었지만 제조업과 건설업에서는 각각 9만7000명, 6만7000명 감소했다. 청년층 취업자도 19만7000명 줄었다.

재정은 경기 회복을 뒷받침하는 방향으로 집행됐지만 나라 살림의 적자 부담은 계속됐다. 정부는 올해 총지출 753조1000억원 가운데 5월까지 353조3000억원을 집행했다. 집행률은 46.9%로, 상반기 재정 집행을 앞당겨 내수와 경기 회복을 지원한 것으로 풀이된다.

세수 증가에 힘입어 통합재정수지는 개선됐다. 5월까지 통합재정수입은 316조7000억원으로 지난해 같은 기간보다 51조2000억원 늘었다. 통합재정수지 적자는 23조4000억원으로 전년 동기보다 12조1000억원 줄었다.

하지만 국민연금과 고용보험 등 사회보장성 기금의 흑자를 제외한 관리재정수지는 54조2000억원 적자를 기록했다. 지난해 같은 기간과 사실상 같은 규모다. 세입 여건은 나아졌지만 정부의 실질적인 재정 여력은 여전히 빠듯하다는 의미다.

재경부 관계자는 "중동전쟁 영향 최소화를 위해 주요 품목의 수급 관리와 물가 등 민생 안정에 만전을 기하겠다"며 "중동전쟁 이후 전략과 잠재성장률 반등, 양극화 등 구조적 문제에 대응하기 위한 하반기 경제성장전략도 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.

결국 향후 경기의 관건은 수출과 재정이 이끄는 회복세가 소비와 기업투자, 고용으로 얼마나 폭넓게 확산하느냐에 달렸다. 물가와 환율 부담이 이어지는 상황에서 내수의 자생적인 회복력을 키우지 못하면 경기 지표와 체감경기 사이의 간극이 장기화할 수 있다.

wideopen@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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