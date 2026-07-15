내수 살아났지만 물가·고환율 부담…엇갈린 경기 신호

재경부, 최근 경제동향 7월호 발표

수출 70.9% 급증·소비 회복

정부 "경기 회복 흐름 공고"

관리재정수지 54조 적자

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 최근 경기를 '회복 흐름이 공고해지는 모습'으로 진단했다. 올해 1분기 성장세가 크게 확대된 데 이어 수출이 큰 폭의 증가세를 지속하고, 중동전쟁 여파로 주춤했던 소비 등 내수도 개선세를 보이고 있다는 분석이다.

15일 재정경제부가 발표한 '최근 경제동향(그린북) 7월호'에 따르면 지난 6월 수출은 1022억5000만달러로 전년 동월보다 70.9% 급증했다. 무역수지는 361억5000만달러 흑자를 기록했다. 수출이 경기 회복을 주도한 셈이다.

[제공=기획예산처]

주요 수출 품목 가운데 반도체와 컴퓨터, 선박, 자동차 등이 증가세를 보였다. 품목별 증가율은 컴퓨터 309%, 반도체 200%, 무선통신기기 52%, 디스플레이 37% 등으로 정보기술(IT) 품목의 강세가 두드러졌다.

다만 수출액의 가파른 증가가 실물 경기의 개선 정도를 그대로 보여주는지는 살펴볼 필요가 있다. 수출액은 물량과 가격 변화를 함께 반영하는 명목 지표이기 때문이다. 1분기 국내총생산(GDP) 디플레이터가 전년 동기보다 큰 폭으로 상승한 만큼 교역조건과 수출 단가 개선에 따른 가격 효과도 명목 성장에 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

소비자심리와 기업심리는 엇갈렸다. 지난달 소비자심리지수(CSI)는 106.6으로 전월보다 0.5포인트(p) 상승했다. 반면 전산업 기업심리지수(CBSI)는 6월 실적이 97.7, 7월 전망이 95.2로 모두 기준선인 100을 밑돌았다. 소비 회복에 대한 기대는 높아졌지만 기업들은 여전히 향후 경기를 신중하게 보고 있다는 의미다.

현재 경기 상황을 보여주는 동행지수 순환변동치는 5월 전월보다 0.3p 하락했다. 반면 향후 경기 흐름을 가늠하는 선행지수 순환변동치는 0.7p 상승했다. 당장의 생산 흐름은 주춤했지만 앞으로의 경기 방향을 보여주는 지표는 개선된 것이다.

내수 지표에서도 회복 신호가 나타났다. 5월 소매판매는 전월보다 0.1%, 전년 동월보다 1.7% 증가했다. 서비스업 생산은 전월보다 1.3%, 전년 동월보다 4.9% 늘었다. 6월에는 국산 승용차 내수 판매가 전년 동월보다 5.0% 증가했고 백화점 카드 승인액도 13.3% 늘었다.

다만 중동전쟁 여파에 따른 민생 부담은 이어졌다. 지난달 소비자물가는 전년 동월보다 3.2% 올라 5월의 3.1%보다 상승폭이 확대됐다. 석유류 가격은 24.7% 급등했고, 생활물가지수도 3.4% 상승했다.

원·달러 환율은 6월 말 1549.4원으로 5월 말의 1507.9원보다 41.5원 올랐다. 금융시장에서는 코스피가 보합에 그친 반면 코스닥지수는 한 달 동안 14.76% 하락했다. 중동 정세와 고물가, 고환율을 둘러싼 불확실성이 금융시장에 남아 있는 모습이다.

고용은 취업자 수가 증가세로 돌아섰지만 회복 강도는 제한적이었다. 6월 취업자 수는 전년 동월보다 6만3000명 증가했다. 서비스업 취업자는 30만7000명 늘었지만 제조업과 건설업에서는 각각 9만7000명, 6만7000명 감소했다. 청년층 취업자도 19만7000명 줄었다.

재정은 경기 회복을 뒷받침하는 방향으로 집행됐지만 나라 살림의 적자 부담은 계속됐다. 정부는 올해 총지출 753조1000억원 가운데 5월까지 353조3000억원을 집행했다. 집행률은 46.9%로, 상반기 재정 집행을 앞당겨 내수와 경기 회복을 지원한 것으로 풀이된다.

세수 증가에 힘입어 통합재정수지는 개선됐다. 5월까지 통합재정수입은 316조7000억원으로 지난해 같은 기간보다 51조2000억원 늘었다. 통합재정수지 적자는 23조4000억원으로 전년 동기보다 12조1000억원 줄었다.

하지만 국민연금과 고용보험 등 사회보장성 기금의 흑자를 제외한 관리재정수지는 54조2000억원 적자를 기록했다. 지난해 같은 기간과 사실상 같은 규모다. 세입 여건은 나아졌지만 정부의 실질적인 재정 여력은 여전히 빠듯하다는 의미다.

재경부 관계자는 "중동전쟁 영향 최소화를 위해 주요 품목의 수급 관리와 물가 등 민생 안정에 만전을 기하겠다"며 "중동전쟁 이후 전략과 잠재성장률 반등, 양극화 등 구조적 문제에 대응하기 위한 하반기 경제성장전략도 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.

결국 향후 경기의 관건은 수출과 재정이 이끄는 회복세가 소비와 기업투자, 고용으로 얼마나 폭넓게 확산하느냐에 달렸다. 물가와 환율 부담이 이어지는 상황에서 내수의 자생적인 회복력을 키우지 못하면 경기 지표와 체감경기 사이의 간극이 장기화할 수 있다.

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