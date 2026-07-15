딜로이트 안진, 감사 플랫폼에 에이전틱 AI 도입…AI 기반 감사 혁신 가속화

AI 도입으로 감사 품질 및 효율성 제고

리스크 분석 및 증거 검토 자동화 이뤄져

전 세계 감사 품질 일관성 확보 기대

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 딜로이트 안진회계법인이 글로벌 감사·인증 플랫폼 '옴니아(Omnia)'에 에이전틱 인공지능(Agentic AI)을 도입하며 AI 기반 감사 혁신에 속도를 낸다. 감사인의 전문적 판단은 유지하면서 방대한 데이터 분석과 반복 업무를 AI가 수행하도록 해 감사 품질과 업무 효율성을 동시에 높이겠다는 전략이다.

딜로이트 안진은 15일 글로벌 감사 플랫폼인 옴니아에 에이전틱 AI를 적용해 감사 업무 전반에서 AI를 활용할 수 있는 통합 업무 환경을 구축했다고 밝혔다.

에이전틱 AI는 사용자의 단순 명령을 수행하는 생성형 AI를 넘어 스스로 업무를 계획하고 필요한 절차를 수행하는 자율형 AI 기술이다. 감사 과정에서는 대규모 데이터를 분석해 잠재적인 위험 요소를 조기에 식별하고, 감사인의 의사결정에 필요한 자료를 추출하거나 증거를 분석하는 역할을 수행한다. 규제 변화와 공시 요건 검토 등 복잡한 절차도 자동화해 감사인의 업무 부담을 줄여준다.

딜로이트 안진 CI. [딜로이트 안진 제공]

딜로이트 안진은 이번 플랫폼 고도화를 통해 전 세계 딜로이트 감사인이 동일한 AI 기반 환경에서 보다 정교한 리스크 분석과 데이터 중심의 인사이트를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 국가와 산업에 관계없이 일관된 품질의 감사·인증 서비스를 제공하는 기반도 마련했다는 설명이다.

이번 도입은 딜로이트 글로벌이 추진하는 AI 기반 감사 혁신 전략의 핵심 프로젝트다. 딜로이트는 감사인의 전문성과 AI 기술을 결합하는 '휴먼 리드(Human-led), AI 파워드(AI-powered)' 전략을 앞세워 기술은 분석과 반복 업무를 담당하고 최종 판단과 책임은 감사인이 수행하는 체계를 구축하고 있다.

회계업계에서는 기업 경영 환경이 갈수록 복잡해지고 ESG 공시와 글로벌 규제 대응 요구가 확대되면서 AI를 활용한 데이터 기반 감사 수요도 빠르게 증가하고 있다. 방대한 거래 데이터를 실시간으로 분석하고 이상 징후를 조기에 발견하는 AI 기술이 감사 품질을 좌우하는 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다는 평가다.

길기완 딜로이트 안진 대표이사는 "에이전틱 AI 도입은 기업이 복잡한 경영 환경에 효과적으로 대응하고 이해관계자와의 신뢰를 구축할 수 있도록 지원하는 중요한 혁신"이라며 "앞으로도 AI 기반의 고품질 감사·인증 서비스를 제공할 수 있도록 기술 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.

딜로이트 안진은 회계감사와 세무, 재무자문, 컨설팅을 제공하는 한국 딜로이트 그룹의 핵심 계열사다. 국내외 기업을 대상으로 인수·합병(M&A), ESG, 디지털 전환, 정보보안 등 다양한 분야의 자문 서비스를 수행하고 있으며, 최근에는 AI를 활용한 감사·자문 서비스 고도화에도 투자를 확대하고 있다.

windy@newspim.com