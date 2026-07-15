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2026.07.15 (수)
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딜로이트 안진, 감사 플랫폼에 에이전틱 AI 도입…AI 기반 감사 혁신 가속화

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  • 딜로이트 안진은 15일 옴니아 플랫폼에
  • 에이전틱 AI를 도입해 AI 기반 감사 환경을
  • 구축했다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 도입으로 감사 품질 및 효율성 제고
리스크 분석 및 증거 검토 자동화 이뤄져
전 세계 감사 품질 일관성 확보 기대

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 딜로이트 안진회계법인이 글로벌 감사·인증 플랫폼 '옴니아(Omnia)'에 에이전틱 인공지능(Agentic AI)을 도입하며 AI 기반 감사 혁신에 속도를 낸다. 감사인의 전문적 판단은 유지하면서 방대한 데이터 분석과 반복 업무를 AI가 수행하도록 해 감사 품질과 업무 효율성을 동시에 높이겠다는 전략이다.

딜로이트 안진은 15일 글로벌 감사 플랫폼인 옴니아에 에이전틱 AI를 적용해 감사 업무 전반에서 AI를 활용할 수 있는 통합 업무 환경을 구축했다고 밝혔다.

에이전틱 AI는 사용자의 단순 명령을 수행하는 생성형 AI를 넘어 스스로 업무를 계획하고 필요한 절차를 수행하는 자율형 AI 기술이다. 감사 과정에서는 대규모 데이터를 분석해 잠재적인 위험 요소를 조기에 식별하고, 감사인의 의사결정에 필요한 자료를 추출하거나 증거를 분석하는 역할을 수행한다. 규제 변화와 공시 요건 검토 등 복잡한 절차도 자동화해 감사인의 업무 부담을 줄여준다.

딜로이트 안진 CI. [딜로이트 안진 제공]

딜로이트 안진은 이번 플랫폼 고도화를 통해 전 세계 딜로이트 감사인이 동일한 AI 기반 환경에서 보다 정교한 리스크 분석과 데이터 중심의 인사이트를 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 국가와 산업에 관계없이 일관된 품질의 감사·인증 서비스를 제공하는 기반도 마련했다는 설명이다.

이번 도입은 딜로이트 글로벌이 추진하는 AI 기반 감사 혁신 전략의 핵심 프로젝트다. 딜로이트는 감사인의 전문성과 AI 기술을 결합하는 '휴먼 리드(Human-led), AI 파워드(AI-powered)' 전략을 앞세워 기술은 분석과 반복 업무를 담당하고 최종 판단과 책임은 감사인이 수행하는 체계를 구축하고 있다.

회계업계에서는 기업 경영 환경이 갈수록 복잡해지고 ESG 공시와 글로벌 규제 대응 요구가 확대되면서 AI를 활용한 데이터 기반 감사 수요도 빠르게 증가하고 있다. 방대한 거래 데이터를 실시간으로 분석하고 이상 징후를 조기에 발견하는 AI 기술이 감사 품질을 좌우하는 핵심 경쟁력으로 떠오르고 있다는 평가다.

길기완 딜로이트 안진 대표이사는 "에이전틱 AI 도입은 기업이 복잡한 경영 환경에 효과적으로 대응하고 이해관계자와의 신뢰를 구축할 수 있도록 지원하는 중요한 혁신"이라며 "앞으로도 AI 기반의 고품질 감사·인증 서비스를 제공할 수 있도록 기술 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.

딜로이트 안진은 회계감사와 세무, 재무자문, 컨설팅을 제공하는 한국 딜로이트 그룹의 핵심 계열사다. 국내외 기업을 대상으로 인수·합병(M&A), ESG, 디지털 전환, 정보보안 등 다양한 분야의 자문 서비스를 수행하고 있으며, 최근에는 AI를 활용한 감사·자문 서비스 고도화에도 투자를 확대하고 있다.

windy@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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