'최고위원 출마' 한민수 "명청갈등은 부적절한 프레임...구체적 근거 대보라"

"정청래 대표 시절 지난 1년 당청 갈등 없었다"

"없는 사실 만들어 공격 말고 본인 비전과 정책 이야기해야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회 최고위원 선거에 출마한 한민수 의원은 15일 당내 일각에서 제기되는 이른바 '명·청 갈등(이재명 대통령-정청래 전 대표 간 갈등)'설에 대해 "정청래 대표가 자기 정치를 했다는 프레임을 만들어 공격하기 위한 정치적 목적의 부적절한 용어"라며 정면 반박했다.

정청래 전 대표의 비서실장을 지낸 한 의원은 이날 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "단언컨대 정 전 대표의 지난 1년 당대표 시절에 이른바 그렇게 주장하는 당청 간의 갈등은 없었다"며 이같이 밝혔다.

한민수 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

한 의원은 "이재명 대통령님이 당대표이던 시절에는 3년간 대변인을 지냈고, 정청래 전 대표님이 당대표이던 시절에는 비서실장을 1년 정도 하며 두 분을 가장 가까이서 모셨다"며 "이견이 나오고 의견이 다를 때 조율해 가는 과정들이 있었을 뿐"이라고 했다.

이어 "이를 일부 당권 주자들이 '명청 갈등'이라 부르는데, 그런 말을 하시는 분들에게 구체적인 근거를 대보라고 요구하고 싶다"고 말했다.

특히 법사위의 개혁 입법 처리 과정 등에서 불거진 논란을 두고 "법사위원장이 상정해서 처리하는 것을 두고 '정청래가 시켰다'며 공격하는 것은 앞뒤가 안 맞는 얘기"라며 "국민의힘이나 매일 공격을 일삼는 사람들이 만든 억지 주장"이라고 비판했다.

한 의원은 민주당 내부의 단결을 강조하며 상대 후보들을 향한 네거티브 중단을 촉구했다.

그는 "우리 이재명 대통령님은 민주당이 배출한 대통령이기에 민주당 구성원들은 모두가 친이재명이고 '친명'일 뿐"이라며 "전임 당대표가 연임에 도전하는 상황이라 각을 세우려고 하겠지만, 없는 사실을 만들어서 공격하지 말고 본인의 비전과 정책을 갖고 구체적인 팩트로 얘기해야 한다"고 지적했다.

그러면서 최고위원 후보로서 자신의 강점을 피력했다. 한 의원은 "저는 끝까지 의리를 지키는 사람"이라며 "제가 최고위원에 당선된다면 이재명 정부의 성공과 총선 승리, 나아가 정권 재창출에 기여할 수 있는 통합과 개혁의 밀알이 되겠다"고 다짐했다.

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