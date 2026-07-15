마스턴투자운용, 조직문화·미래 운영체계 방향 제시 위한 전사 타운홀 개최

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전 임직원 대상 온·오프라인 소통 진행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 마스턴투자운용은 15일 조직문화 재정립과 미래 조직운영체계 방향 공유를 위한 전사 타운홀 프로그램 '마스턴 브리프(Mastern Brief)'를 개최했다고 밝혔다.

마스턴투자운용에 따르면 마스턴 브리프는 대표이사와 전 구성원이 회사의 주요 방향성과 경영 메시지를 공유하고 자유롭게 소통하기 위해 마련된 전사 타운홀 프로그램이다. 이번 1회차 행사에서는 박형석 마스턴투자운용 대표이사가 직접 발표를 맡아 회사의 중장기 비전과 조직 운영 방향에 대해 설명했다.

마스턴투자운용이 개최한 전사 타운홀 프로그램 '마스턴 브리프(Mastern Brief)' 현장. [사진=마스턴투자운용 브랜드전략팀]

행사는 서울 서초구 소재 마스턴투자운용 본사 대회의실 및 온라인 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)을 통해 온·오프라인 병행 방식으로 진행됐다. 대표이사를 비롯한 주요 경영진은 현장에 참석했으며, 임직원들은 온라인으로 참여했다.

이날 박 대표는 ▲마스턴의 비전 및 단계별 미래상 ▲'BETTER We' 조직문화 ▲Mastern Leadership ▲조직운영 방향 ▲인재관리 정책 ▲향후 추진 일정 등을 중심으로 발표를 진행했다.

특히 그는 조직 간 협업과 신뢰 기반의 조직문화를 강화하고, 변화하는 시장 환경 속에서 지속 가능한 성장 체계를 구축하기 위한 방향성을 강조했다. 전문성과 실행력을 갖춘 인재 육성과 리더십 체계 정립을 통해 회사의 미래 경쟁력을 높여 나가겠다는 계획도 공유했다.

발표 이후에는 임직원들과의 질의응답(Q&A) 시간이 이어졌다. 참석자들은 조직문화와 인재 육성 방향, 조직 운영 체계 등에 대해 다양한 의견을 나누며 회사의 미래 방향성에 대한 공감대를 확대했다.

마스턴투자운용은 올해 새로운 비전과 미션을 선포하고 조직문화 혁신과 리더십 체계 고도화, 인재 육성 기반 강화 등을 추진하고 있다. 회사는 앞으로도 마스턴 브리프를 통해 경영 방향성과 주요 전략을 구성원들과 지속적으로 공유하며 소통 중심의 조직문화를 확대해 나갈 계획이다.

박 대표는 "조직의 지속 가능한 성장은 구성원 간 신뢰와 공감, 그리고 같은 방향을 향한 실행력에서 시작된다"며 "앞으로도 구성원들과 적극적으로 소통하며 마스턴만의 조직문화와 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com