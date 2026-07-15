동아ST, 알츠하이머 국제학회서 신약 후보 2종 비임상 결과 발표

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GPX4 활성제·타우 응집 저해제 연구 공개

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 지난 12일부터 15일까지 영국 런던에서 열린 알츠하이머 국제학회(AAIC)에서 알츠하이머병 치료제 후보물질인 GPX4 활성제 'DA-7505'와 타우 응집 저해제 'DA-7503'의 비임상 연구 결과를 포스터로 발표했다고 15일 밝혔다.

회사는 지난 13일 '새로운 GPX4 양성 알로스테릭 조절제의 페롭토시스 및 신경염증 억제를 통한 인지기능 저하 개선'을 주제로 DA-7505의 연구 결과를 공개했다.

AAIC에서 동아에스티 연구원이 학회 참석자들에게 포스터 발표를 하고 있다. [사진=동아에스티]

연구 결과 DA-7505는 신경세포 내 GPX4에 결합해 촉매 활성을 높이고 페롭토시스 환경에서 단백질 분해를 억제해 지질 과산화와 세포 사멸을 효과적으로 억제하는 것으로 나타났다. 또 기존 활성산소 제거 기전의 억제제보다 우수한 항염 효과를 보였으며, 알츠하이머병 마우스 모델에서는 인지기능 개선 효과를 확인했다.

DA-7505는 신경퇴행과 신경염증을 동시에 억제하는 기전을 바탕으로 알츠하이머병뿐 아니라 다양한 신경퇴행성 질환으로 개발 가능성을 제시했다.

14일에는 '타우병증 및 알츠하이머병 모델에서 타우 응집 저해제 DA-7503의 단독 및 레카네맙 병용 치료 효과 평가'를 주제로 DA-7503의 연구 결과를 발표했다.

연구 결과 타우병증 마우스 모델에서 DA-7503은 저용량에서도 인지기능과 운동기능을 유의하게 개선했으며, 대뇌피질과 해마에서 타우 단백질의 과인산화와 올리고머 형성, 타우 응집 및 축적을 감소시키는 것으로 나타났다. 알츠하이머병 모델에서는 아밀로이드 베타 표적 항체인 레카네맙과 병용 투여 시 타우와 아밀로이드 베타 등 주요 병리 지표가 추가적으로 개선됐다.

DA-7503은 타우병증과 알츠하이머병 치료제로 개발 중인 저분자 타우 응집 저해제로 현재 임상 1상이 진행 중이다.

동아에스티 관계자는 "이번 연구를 통해 DA-7503과 DA-7505의 신경퇴행성 질환 치료 가능성을 확인했다"며 "알츠하이머병과 타우병증의 다양한 발병 기전을 표적으로 하는 차세대 치료제 개발을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 AAIC는 알츠하이머병 분야의 세계 최대 규모 국제학술대회로, 전 세계 연구자와 제약·바이오 업계 관계자들이 최신 연구 성과를 공유하는 학술 행사다.

sykim@newspim.com