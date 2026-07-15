안-한 계엄 공방 지속...안철수 "한동훈, 창당 때 '여의도 렉카' 배제하라"

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"렉카들의 '한(恨)'이 '한(동훈)' 무너뜨릴 것"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 15일 한동훈 무소속 의원을 향해 "창당할 때 친한계 '여의도 렉카'들은 배제하시기 바란다"고 촉구했다.

안 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "한 의원께서 창당하신다면 친한계 '여의도 렉카'들은 배제하시길 권한다"며 "렉카에 할퀴어진 분들의 '한(恨)'이 '한(동훈)'을 무너뜨릴 것"이라고 밝혔다.

안 의원은 "기자회견을 마친 후 차분히 상황을 지켜보았다"며 "아니나 다를까, 한 의원의 대리인을 자처하며 발설하는 '입'들의 행태가 가관이었다"고 지적했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 안철수 국민의힘 의원이 12일 오전 서울 여의도 국회에서 한동훈 무소속 의원의 복당 반대 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.07.12 mironj19@newspim.com

이어 "본질은 제 법정 증언인데 사실과 증거가 확실하니, 엉뚱한 마타도어에 열을 올리고 있었다"고 꼬집었다.

그는 "같은 당적을 가지고 있음에도, 당 밖의 사람을 위해 인신공격과 중상모략을 퍼붓는 것은 물론, 공상에 낚여 '누가 기자회견을 시켰다'는 식의 소설까지 쓰는 모습은 애잔하기까지 하다"고 비판했다.

또 "저와 함께 일하다가 지금은 가열차게 한 의원을 옹호하는 비천한 사람도 있고, 오전에는 저를 비판하다 오후에는 한 의원을 비난하는 기회주의자도 보였다"며 "하물며 언론인 중에도 허위사실에 합세하여 저를 비방하고 친한계를 자처하는 분도 있었다"고 목소리를 높였다.

안 의원은 "누가 진실을 말했는지 대한 정론이 아니라, 허구의 망상에 몰두하는 가벼운 처신들"이라고 덧붙였다.

그러면서 "저는 한 의원의 창당을 응원한다고 말씀드렸다"며 "그러나 진심어린 충고를 하나 드리자면, 이러한 사람들은 떨쳐내시기 바란다"고 강조했다.

안 의원은 "한 의원을 지지하다가도 이러한 렉카들 때문에 진저리를 치고 멀어진 사람들을 많이 보았다"며 "저 비루한 여의도 렉카질은 언젠가 한 의원을 사지로 몰아갈 수 있다"고 경고했다.

아울러 "대신 묵묵히 한 의원과 함께 일해온 사람들을 아끼시라"며 "북갑 선거에서 한 후보를 조용히 돕고, 이름 없이 제자리로 돌아간 분들과 함께 하시라"고 조언했다..

양측의 공방은 안 의원이 지난 8일 추경호 대구시장의 재판에 증인으로 출석해 12·3 비상계엄 당시 한 의원이 국민의힘 의원들에게 먼저 당사 집결을 지시했다는 취지로 증언하면서 시작됐다.

한 의원은 다음 날인 9일 안 의원의 증언에 대해 직접 반박하고 나섰다. 이에 안 의원은 "법정에서 사실만 말했다"며 기존 입장을 고수했다.

안 의원은 지난 12일 국회에서 기자회견을 열고 한 의원의 복당에 반대한다는 입장을 밝혔다. 이후 친한계 인사들이 안 의원의 증언과 기자회견 배경을 문제 삼으며 비판을 이어가자, 안 의원이 이날 이들을 '여의도 렉카'로 규정하며 재차 반격에 나선 것으로 풀이된다.

oneway@newspim.com