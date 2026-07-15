케이글로잉, 2026 아마존 프라임데이 K-뷰티 트렌드 분석 공개

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 국내 크로스보더 커머스 기업 구하다의 K-브랜드 글로벌 엑셀러레이팅 솔루션 '케이글로잉(Kglowing)'은 지난달 23일부터 26일까지 열린 '2026 아마존 프라임데이'의 K-뷰티 검색 및 판매 데이터를 분석한 결과, 스킨케어 중심의 시장 구조가 유지되는 가운데 스키니피케이션(Skinification) 트렌드를 바탕으로 두피·헤어케어 분야까지 관심이 확대되고 있다고 밝혔다.

[이미지=케이글로잉]

스키니피케이션은 두피와 헤어를 얼굴 피부처럼 관리하는 뷰티 트렌드다. 기존 헤어케어가 세정과 모발 관리에 집중했다면, 최근에는 두피 환경 개선과 기능성 성분을 활용한 관리로 관심이 확대되는 흐름을 보이고 있다.

이번 분석은 아마존 뷰티&퍼스널케어 카테고리의 주요 검색어와 판매 순위, 글로벌 브랜드 실적 등을 종합해 진행됐다. 케이글로잉은 매출보다 소비자의 관심도를 먼저 확인할 수 있는 검색 데이터를 핵심 지표로 활용해 올해 프라임데이의 K-뷰티 트렌드를 분석했다.

분석 결과 올해 프라임데이에서도 검색 수요의 중심은 스킨케어였다. 메디큐브와 아누아 등 스킨케어 브랜드와 선크림, 세럼 등 기초 화장품 관련 검색어가 상위권을 차지한 반면, 헤어 관련 키워드는 '샴푸'가 가장 높은 순위를 기록하는 데 그쳤다.

메디큐브는 미국 아마존 전체 검색어 1위에 올랐으며, '제로모공패드'는 뷰티&퍼스널케어 전체 카테고리에서 2년 연속, 토너 부문에서는 3년 연속 1위를 기록했다. 행사 기간 동안 총 11개 제품이 뷰티 베스트셀러 100위 안에 이름을 올렸다.

성분 트렌드에서는 PDRN(연어 DNA 유래 성분)이 두드러졌다. 케이글로잉 분석에 따르면 '아누아 PDRN' 검색 순위는 전년 대비 11만8,610위에서 653위로 상승했으며, 메디큐브의 'PDRN 핑크 콜라겐 멀티밤 스틱' 역시 141만7,557위에서 531위로 크게 상승했다.

아모레퍼시픽도 이번 프라임데이에서 미국 매출이 전년 대비 20%, 유럽 매출은 22% 증가했다. 라네즈 '립 글로이 밤'과 '립 슬리핑 마스크'는 립밤 부문 1, 2위를 기록했으며, 코스알엑스 '스네일 뮤신 세럼'은 뷰티&퍼스널케어 전체 26위에 올랐다.

케이글로잉은 스킨케어에서 검증된 성분과 효능에 대한 소비자 신뢰가 스키니피케이션 트렌드를 통해 두피·헤어케어로 확산되고 있다는 점에 주목했다.

아로마티카의 '로즈마리 루트 인핸서'는 스칼프 트리트먼트 부문 베스트셀러 1위를 기록했으며, 회사가 발표한 자료에 따르면 매출은 전년 대비 106%, 판매량은 72%, 신규 고객은 70% 증가했다. 아로마티카는 PDRN을 적용한 '로즈마리 PDRN 스칼프 세럼'을 선보이며 스킨케어 성분을 두피 관리 제품으로 확장하고 있다.

미쟝센 역시 헤어 세럼에 대한 검색 관심도가 전년 대비 상승하며 스킨케어 중심의 기능성 성분과 효능을 접목한 헤어케어 제품에 대한 관심이 확대되는 모습을 보였다.

케이글로잉은 이러한 흐름을 '축의 이동'이 아닌 '축의 확장'으로 해석했다. 검색 데이터상 스킨케어는 여전히 K-뷰티 시장의 핵심 수요를 형성하고 있으며, 두피·헤어케어 성장은 스킨케어를 대체하기보다 기능성 성분과 효능 중심의 소비가 인접 카테고리로 확장되는 현상이라는 분석이다.

케이글로잉 관계자는 "미국 소비자들의 K-뷰티 관심은 여전히 스킨케어가 중심이지만, 검색 데이터를 보면 스킨케어에서 축적된 성분과 효능에 대한 신뢰가 스키니피케이션을 통해 두피와 헤어케어로 확산되는 흐름이 확인된다"며 "기능성 성분을 활용한 두피·헤어 제품이 새로운 성장 기회가 될 수 있다"고 말했다.

한편 케이글로잉을 운영하는 구하다는 올해 1월 싱가포르 루미나스 캐피탈로부터 약 20억원의 투자를 유치했으며, 앞서 81억원 규모의 시리즈B 브릿지 투자도 확보했다. 회사는 지난해 매출 266억원과 최근 3년간 연평균 성장률(CAGR) 62.7%를 기록했다.

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