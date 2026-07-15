김기현 의원 "민주당, 보완수사권 폐지 당론 아니라며 말 바꿔…국민 기만"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 김기현 국민의힘 의원은 15일 더불어민주당 원내지도부가 의총에서 보완수사권 폐지가 당론이 아니라는 취지로 설명한 것에 대해 "가짜 뉴스를 유포해 국민을 속이고, 성난 민심에 놀라 슬그머니 말 바꾸기 하는 습벽을 버리지 못했다"고 비판했다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "얼굴 색 하나 변하지 않고 '당론 채택을 한 적 없다'라고 당당히 말하는 못된 버릇이야 한두 번이 아니기에 새삼 놀랄 것도 아니다"라고 지적했다.

김기현 국민의힘 의원 [사진 = 뉴스핌 DB]

그는 "이른바 친명으로 알려진 민주당 원내지도부의 돌변하는 모습을 보며, 민심을 받들며 진정으로 뉘우치는 것이 아니라, 소나기는 피하면서, 거기에 더해 보완수사권 전면폐지를 당론으로 추진해 온 정청래 전 대표를 저격하기 위한 임시방편이 아닌가 하는 의구심이 든다"고 꼬집었다.

이어 "마침 전날 정 전 대표가 김어준의 가짜 뉴스 공장에 나가 보완수사권 전면폐지가 민주당의 당론이라고 발언한 참이기에 더욱 그러하다"고 덧붙였다.

김 의원은 "그동안 민주당은 '닥치고 폐지'가 당론이라며 목소리를 높이고, 국민을 겁박해 왔다"며 "거대 여당 민주당은 입법폭주를 밥 먹듯이 하면서 온갖 악법을 자기들 멋대로 통과시켜 온 전력이 있기에, 그런 민주당을 보며 국민은 두려움을 느낄 수밖에 없었다"고 비판했다.

그러면서 "만약 민주당이 이제 와서 '당론이 아니었다'라고 말 바꾸기를 할 요량이라면, 먼저 국민들께 정중히 사죄하고 석고대죄부터 하는 것이 당연한 도리"라고 촉구했다.

김 의원은 "민주당이 이런 식으로 국민을 기만하며 한 발 빼다가, 친명 세력이 그들의 의도대로 전당대회에서 정청래를 낙마시키고 나면 종국에는 언제 그랬냐는 듯이 보완수사권 폐지를 강행 처리할지도 모른다"고 우려했다.

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