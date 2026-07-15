김기현 의원 "민주당, 보완수사권 폐지 당론 아니라며 말 바꿔…국민 기만"

AI 핵심 요약beta
- 김기현 국민의힘 의원은 15일 민주당의 보완수사권 당론 부인 발언을 가짜 뉴스라고 비판했다.
- 민주당 원내지도부와 정청래 전 대표의 입장 변화가 민심 회피와 당내 정치 공방용이라고 지적했다.
- 민주당이 당론 부인을 하려면 국민에게 사죄해야 하고, 결국 보완수사권 폐지를 강행할지 모른다고 우려했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 김기현 국민의힘 의원은 15일 더불어민주당 원내지도부가 의총에서 보완수사권 폐지가 당론이 아니라는 취지로 설명한 것에 대해 "가짜 뉴스를 유포해 국민을 속이고, 성난 민심에 놀라 슬그머니 말 바꾸기 하는 습벽을 버리지 못했다"고 비판했다.
김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "얼굴 색 하나 변하지 않고 '당론 채택을 한 적 없다'라고 당당히 말하는 못된 버릇이야 한두 번이 아니기에 새삼 놀랄 것도 아니다"라고 지적했다.
그는 "이른바 친명으로 알려진 민주당 원내지도부의 돌변하는 모습을 보며, 민심을 받들며 진정으로 뉘우치는 것이 아니라, 소나기는 피하면서, 거기에 더해 보완수사권 전면폐지를 당론으로 추진해 온 정청래 전 대표를 저격하기 위한 임시방편이 아닌가 하는 의구심이 든다"고 꼬집었다.
이어 "마침 전날 정 전 대표가 김어준의 가짜 뉴스 공장에 나가 보완수사권 전면폐지가 민주당의 당론이라고 발언한 참이기에 더욱 그러하다"고 덧붙였다.
김 의원은 "그동안 민주당은 '닥치고 폐지'가 당론이라며 목소리를 높이고, 국민을 겁박해 왔다"며 "거대 여당 민주당은 입법폭주를 밥 먹듯이 하면서 온갖 악법을 자기들 멋대로 통과시켜 온 전력이 있기에, 그런 민주당을 보며 국민은 두려움을 느낄 수밖에 없었다"고 비판했다.
그러면서 "만약 민주당이 이제 와서 '당론이 아니었다'라고 말 바꾸기를 할 요량이라면, 먼저 국민들께 정중히 사죄하고 석고대죄부터 하는 것이 당연한 도리"라고 촉구했다.
김 의원은 "민주당이 이런 식으로 국민을 기만하며 한 발 빼다가, 친명 세력이 그들의 의도대로 전당대회에서 정청래를 낙마시키고 나면 종국에는 언제 그랬냐는 듯이 보완수사권 폐지를 강행 처리할지도 모른다"고 우려했다.
oneway@newspim.com