LX하우시스, 화재 안전성 높인 'LX Z:IN 방염보드' 출시

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LX하우시스는 화재 안전성을 갖춘 인테리어 벽면 마감재 신제품 'LX Z:IN(LX지인) 방염보드'를 출시했다고 15일 밝혔다.

'LX Z:IN 방염보드'는 중밀도섬유판(MDF)에 방염 인테리어필름을 부착한 형태의 마감재이다. LX하우시스는 난연제를 원재료 배합 단계에서 적정 비율로 혼합함으로써 필름 자체에 난연성을 부여하는 독자적인 방염 기술을 적용, 화재 발생 시 내부로 열이 전달되는 것을 효과적으로 차단했다.

방염은 화재 발생 시 불길의 확산을 늦추는 화재안전 성능이다. 대피를 위한 골든타임을 확보할 수 있어 영화관·음식점·학원 등 다중이용시설에서 법적으로 방염성능의 자재 사용이 의무화돼 있다.

'LX Z:IN 방염보드'가 카페 벽면에 적용된 공간 모습 [사진=LX하우시스]

화재 안전성에 더해 시공 편의성도 장점이다. 다중이용시설과 같은 건축물은 주로 시멘트-석고보드-MDF보드-인테리어필름 등의 순서로 벽면이 마감되는데, 'LX Z:IN 방염보드'는 MDF와 인테리어필름이 부착된 형태로 출시돼 추가 작업 없이 벽체에 바로 설치할 수 있어 전체 공사시간을 획기적으로 줄여준다.

아울러 'LX Z:IN 방염보드'는 포름알데히드 방출량 E0(0.5 mg/L 이하) 등급의 MDF 보드와 환경표지인증을 획득한 방염 인테리어필름 등 친환경성 소재가 적용됐다.

'LX Z:IN 방염보드' 신제품은 최신 인테리어 트렌드를 반영한 우드·스톤·솔리드(단색) 등 총 30종 컬러로 선보였으며, 학교·호텔·병원·쇼핑몰 등 다양한 상공간 시설에 조화롭게 적용될 수 있다.

LX하우시스 관계자는 "화재 확산을 막는 마감재에 대한 사회적 관심도가 높아지고 있는 만큼 화재 안전성은 물론 친환경성 소재, 차별화된 디자인까지 갖춘 'LX Z:IN 방염보드'에 대한 시장의 관심도가 높을 것으로 기대된다"고 말했다.

tack@newspim.com