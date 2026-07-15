권영세 의원 "장동혁, 지금은 사퇴 필요…안 물러나면 지도부 전체가 책임져야"

장동혁 장외행보 비판…"당에서 무엇 하는지도 몰라"

한동훈 향해선 "당게 사건 구체적 소명 전 복당 부적절"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 권영세 국민의힘 의원은 15일 지방선거 패배 책임과 관련해 장동혁 대표의 사퇴가 필요하다며, 장 대표가 물러나지 않을 경우 최고위원을 포함한 지도부 전체가 책임지는 모습을 보여야 한다고 주장했다.

권 의원은 이날 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에서 "지금쯤은 나중에 지도체제가 어떻게 되든 장 대표는 사퇴가 필요하다"며 이같이 밝혔다.

그는 "장 대표가 책임지지 않는다면 어떻게 해서든 지도부 전체가 책임지는 모습을 만들어내야 한다"며 최고위원들의 동반 사퇴 필요성을 시사했다.

권영세 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

권 의원은 장 대표가 지방선거 이후 당의 변화 방향을 제시하지 못한 채 장외 행보에 집중하고 있다고 비판했다.

그는 "당이 어떻게 바뀌어야 하는지에 대해서는 전혀 고민하지 않고 참정권 문제를 가지고 장외로만 돌고 있다"며 "당과 연결도 안 된 상태에서 바깥으로 돌아다니며 무엇을 하는지 당에서는 아무도 모른다"고 지적했다.

장 대표가 당 개혁의 핵심으로 '사람을 바꾸는 것'을 언급한 데 대해서도 "사람을 어떻게 바꾸겠다는 것인지 알 수 없다"며 "당의 노선과 정책을 성찰하고 국민의 신뢰를 회복할 방향을 고민하는 것이 우선"이라고 했다.

권 의원은 한동훈 의원에 대해서도 비판적인 입장을 나타냈다. 그는 "보수를 개혁해야 한다고 말했지만 보수가 어떤 방향으로 개혁돼야 하는지에 대해서는 한마디도 하지 않았다"며 "추상적인 가치만 이야기하는 것은 아무 말도 하지 않은 것과 같다"고 말했다.

이어 당원 게시판 논란과 관련해 "추상적인 사과가 아니라 무엇을 어떻게 했고 어떤 부분이 잘못됐는지 구체적으로 소명해야 한다"며 "이 문제가 해소되지 않은 상태에서 당장 복당하는 것은 적절하지 않다"고 강조했다.

권 의원은 장 대표와 한 의원을 동시에 겨냥해 "두 사람 모두 당과 보수 전체의 승리보다 자신이 대표 주자가 돼야 한다는 욕심을 앞세우고 있다"며 "당과 보수 세력을 희생시키면서 자신의 이익을 앞세우는 데 문제가 있다"고 비판했다.

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