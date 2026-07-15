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2026.07.15 (수)
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[종합] '중동 쇼크' 완화에 6월 취업자 수 반등…청년층 부진 지속

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  • 국가데이터처가 15일 6월 고용동향을 발표해 전체 취업자 수가 6만3000명 증가했지만 고용률은 인구구조 영향으로 하락했다.
  • 청년층 취업자는 20만명 가까이 줄고 고용률·실업률 모두 악화되며 고용한파가 26개월째 이어졌다.
  • 제조업·건설업 등은 취업자 감소와 청년 실업 확대 속에 중동 정세와 유가, 내수 회복 여부가 하반기 고용 변수로 지목됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

데이터처, 15일 '2026년 6월 고용동향' 발표
보건·운수업 늘었지만 제조·건설업 부진 장기화
청년 취업 19만7000명↓·고용률 26개월째 하락

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난달 전체 취업자 수가 전년 동월 대비 6만3000명 늘며 증가세로 전환했다. 전달인 5월에 4만명 줄어들며 17개월 만에 감소 전환한 지 1개월 만이다. 중동 정세가 다소 안정되면서 고용시장에 미치는 충격도 줄어든 것으로 해석된다.

반면 고용시장의 주축으로 성장해야 할 청년층은 여전히 부진한 모습을 보이고 있다. 지난달 청년층 취업자 수는 전년 동월보다 20만명 가까이 감소했고, 고용률 역시 하락했다. 청년층의 고용률 감소세는 26개월째 이어지고 있다.

◆ 취업자 한 달 만에 증가…고용률은 인구구조 영향에 하락

15일 국가데이터처가 발표한 '2026년 6월 고용동향'에 따르면, 지난달 전체 취업자 수는 2915만4000명으로 전년 동월 대비 6만3000명(0.2%) 증가했다.

성별로 보면 남자는 1610만9000명으로 전년 동월 대비 3만7000명(0.2%) 증가했다. 여자는 1304만4000명으로 2만6000명(0.2%) 늘었다.

취업자 수는 전달인 5월에 전년 동월 대비 4만명 감소했지만, 이달 들어 6만3000명 증가하면서 1개월 만에 플러스 흐름을 회복했다. 앞서 4월에는 7만4000명, 3월에는 20만6000명 증가를 각각 기록했다.

고용률은 63.4%로 전년 동월보다 0.2%포인트(p) 줄었다. 15~64세 고용률은 70.2%로 전년 동월 대비 0.1%p 하락했다.

취업자 수가 늘어났는데도 고용률은 하락한 이유는 15세 이상 인구가 취업자 증가폭보다 더 크게 늘었기 때문으로 분석된다. 고령화로 60세 이상 인구가 지속적으로 증가하면서 전체 경제활동인구의 규모가 커졌지만, 취업자 증가세는 이를 따라가지 못했다는 것이다.

이에 대해 빈현준 데이터처 사회통계국장은 "우리나라 전체 인구가 25만4000명 증가했지만, 15~64세 인구는 34만3000명 감소했다. 인구의 대부분이 고령층에서만 늘어나고 있는 것"이라며 "이런 인구감소의 영향이 가장 크게 작용했고, 고용상황이 상반기에 비해 나빠진 영향도 있다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 31일 오후 서울 서초구 양재동 aT센터에서 열린 '2026년 중견기업 일자리 박람회' 채용 공고 게시대를 구직자들이 보고 있다. 2026.03.31 kunjoo@newspim.com

취업자 수는 ▲보건업 및 사회복지서비스업(21만4000명, 6.6%) ▲예술스포츠 및 여가관련서비스업(5만5000명, 10.0%) ▲운수 및 창고업(4만8000명, 2.8%) 등에서 늘었다.

반면 ▲제조업(-9만7000명, -2.2%) ▲농림어업(-9만5000명, -6.4%) ▲건설업(-6만7000명, -3.4%) 등에서는 감소했다.

빈 국장은 "고유가 피해지원금이 집행되는 과정에서 소비심리가 어느 정도 살아나면서 예술스포츠와 여가, 숙박·음식점업 등에서는 취업자 수가 증가했다"며 "제조업은 현재 반도체 수출이 워낙 좋은 상황임에도 업종 특성상 취업 유발 효과가 적어서 고용에 미치는 영향이 상대적으로 미진하다. 다만 취업자 수 감소폭은 전달에 비해 줄었다"고 풀이했다.

특히 청년층의 고용 한파가 지속되고 있다. 지난달 청년층(15~29세) 취업자 수는 전년 동월 대비 19만7000명 감소했다. 같은 기간 고용률은 1.7%p 하락했는데, 이는 전 연령대 가운데 가장 큰 폭이다. 청년층의 고용률 하락세는 지난 2024년 5월 이후 26개월째 이어지고 있다.

6월 고용동향 [자료=국가데이터처] 2026.07.15 rang@newspim.com

◆ 청년 취업자 20만명 가까이 감소…실업률도 상승

지난달 실업자 수는 83만4000명으로 전년 동월 대비 1만명(1.2%) 증가했다.

성별로 보면 남자는 46만3000명으로 2만6000명(-5.3%) 감소했다. 여자는 37만1000명으로 3만6000명(10.6%) 늘었다.

실업률은 2.8%로 전년 동월과 동일했다. 남자는 전년 동월 대비 0.2%p 하락했지만, 여자는 0.3%p 상승했다.

연령별로 보면 청년층 실업자가 25만7000명으로 전 연령대 중 가장 많았다. 전년 동월과 비교하면 2만명 증가한 규모다. 청년층 실업률은 7.0%로 전년 동월 대비 0.9%p 상승했다.

비경제활동인구 중 '구직 단념자'는 35만6000명으로 전년 동월보다 1만6000명 증가했다. 구직 단념자는 취업을 희망하고 취업이 가능하나, 노동시장적 사유로 일자리를 구하지 않은 자 중 지난 1년 내 구직 경험이 있었던 자를 말한다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 지난 9월 11일 오후 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '2025 희망 업(UP) 취업박람회'에서 구직자들이 채용게시대를 살펴보고 있다. 한국경제인협회 중소기업협력센터와 영등포구청이 공동 개최한 이번 행사는 중장년 고용 확대와 경력 단절 해소, 지역 일자리 창출을 목표로 마련됐다. 2025.09.11 mironj19@newspim.com

'쉬었음' 인구는 243만9000명으로 전년 동월보다 5000명 증가했다. 쉬었음 인구는 특별한 사유 없이 쉬고 있는 자를 의미하며, 실업자와는 다른 개념이다. 전년 동월과 비교해 60세 이상(8만4000명, 7.8%) 등에서 증가했다.

지난달 고용지표는 중동발 충격이 다소 진정되면서 전체 취업자 수가 반등했다는 점에서는 긍정적이지만, 제조업·건설업의 고용 부진이 이어지고 청년층 취업난도 장기화하고 있어 고용시장이 뚜렷한 회복 국면에 들어섰다고 보기는 어렵다는 평가가 나온다. 향후 국제유가와 중동 정세, 내수 회복 여부 등이 하반기 고용 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다.

빈 국장은 "중동 전쟁의 영향이 그나마 조금은 완화됐지만, 아직 불확실성이 있고 대외여건도 정리되지 않은 상황이라 추이를 지켜봐야 할 필요가 있다"며 "지난달에는 일부 불확실성이 해소되면서 취업자 수가 다시 늘어나는 등의 성과가 있었다"고 강조했다.

6월 고용동향 [자료=국가데이터처] 2026.07.15 rang@newspim.com

rang@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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