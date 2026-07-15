현대 테라타워 구리갈매, 업무 형태별 맞춤형 공간 설계

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 업무 환경이 기업의 경쟁력으로 인식되는 시대에 구리갈매지구의 '현대 테라타워 구리갈매'가 복합 비즈니스 공간으로 주목받고 있다. 이 단지는 규모와 브랜드 내용를 바탕으로 경기 동북부 지역의 비즈니스 중심지로 자리매김하고 있다.

'현대 테라타워 구리갈매'는 교통 이용 절차를 강점으로 내세운다. 8호선 연장선 개통으로 잠실 등 서울 강남권까지 20분대 이동이 가능하며, 별내역과 갈매역이 인접해 있다. 또한 세종-포천고속도로와 수도권 제1순환고속도로 진입이 용이해 물류 수송 및 비즈니스 기동성을 높일 수 있는 환경을 제공한다.

단지는 다양한 비즈니스 형태를 수용할 수 있도록 설계되었다. 소규모 스타트업과 1인 창조 기업을 위한 '라이브오피스'는 업무 공간 내에 다락과 화장실 등 휴게 시설을 포함했다. 제조형 기업을 위해서는 직선형 램프와 '드라이브인 시스템', 차량이 사무실 앞까지 진입하는 '도어 투 도어' 설계를 적용해 하역 이용 절차를 높였다. 이러한 다변화된 평면 구성은 입주 기업의 특성에 맞춰 제공된다.

입주사 임직원을 위한 커뮤니티 공간도 마련되어 있다. 단지 내에는 세미나실, 피트니스실, 스크린골프장, 라운지, 회의실 등 다양한 시설이 조성되어 있다. 또한 지하 2층부터 9층까지 공개녹지형 휴게공간이 마련되어 쾌적한 업무 환경을 제공한다. 단지 내 상업시설에서는 식사, 쇼핑, 문화생활을 원스톱으로 누릴 수 있다.

부동산 업계 관계자는 "서울 접근성이 뛰어나면서도 합리적인 비용으로 오피스를 소유할 수 있다는 점이 투자자와 실수요자 모두에게 매력적"이라며 "근로 환경이 우수해 기업들의 입주 상담이 많다"고 설명했다.

'현대 테라타워 구리갈매'는 지하 2층부터 지상 10층 규모의 복합 지식산업센터로, 업무형, 라이브오피스형, 드라이브인형 등 다양한 기업 환경에 대응 가능한 설계를 갖췄다. 현재 일부 잔여 물량에 대한 분양 및 입주 상담이 진행 중이다. 단지 내 1층 분양홍보관에서 관련 정보를 얻을 수 있다.

[이미지=현대 테라타워 구리갈매]

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