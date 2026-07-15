벤처캐피탈협회, 대만·베트남 협회와 MOU...공동펀드 조성 추진

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한국벤처캐피탈협회(VC협회)는 대만벤처캐피탈·사모펀드협회(TVCA·TPEA) 및 베트남사모투자협회(VPCA)와 벤처투자 생태계 공동 육성과 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 업무협약은 아시아 주요국 간의 벤처투자 네트워크를 연결하고, 국내 스타트업 및 VC의 해외 진출과 국가 간 공동 투자를 확대하기 위해 마련됐다.

VC 협회는 먼저 대만 협회가 타이베이에서 7일과 8 일 양일간 개최한 대만· 아시아 벤처캐피탈 서밋(Taiwan-Asia VC Summit)에 참석해 양국 벤처 생태계의 상호 발전을 골자로 하는 MOU를 체결했다.

VC협회 김학균 회장(오른쪽)과 대만벤처캐피탈-사모펀드협회 추더청 회장이 양국 벤처투자 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. [사진=VC협회]

양 기관은 이번 협약을 통해 한국과 대만 간 상호 투자를 지원하고, 양국이 공동으로 출자·조성하는 크로스보더 펀드(Crossborder Fund) 설립과 회수 방안을 구체화할 계획이다. 이를 통해 양국의 우수 벤처· 스타트업이 글로벌 자본을 유치하고 글로벌 시장에 진출할 수 있는 교두보를 마련한다.

지난 9일 베트남 호치민에서 진행된 베트남 협회와의 협약 체결식에서는 비 레(Vy Le) VPCA 회장을 비롯한 양국 협회 관계자들이 참석한 가운데 마찬가지로 글로벌 펀드 조성 및 회수 등 투자 협력을 다짐하고 네트워킹을 진행했다.

양측은 빠르게 성장하고 있는 베트남 스타트업 시장과 한국의 선진 VC 역량을 결합하여 동남아시아 지역 내 공동 투자 기회를 발굴하고, 주기적인 네트워킹 및 정보 교류 프로그램을 활성화할 방침이다 .

김학균 회장은 "글로벌 시장 진출은 국내 벤처 ·스타트업의 지속 가능한 성장을 위한 필수 과제"라며 "이번 대만 , 베트남 협회와의 연쇄 MOU 체결을 계기로 양국 투자 네트워크 간 결속을 단단히 하고 공동 펀드 조성 등 실질적인 글로벌 투자 영토 확장을 이뤄내겠다"고 말했다.

tack@newspim.com