프로티나·온코닉, 차세대 항암신약 공동연구

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분자접착제 기반 TPD와 AOC·DAC 개발 협력

항체 설계 기술·항암 신약 연구개발 역량 결합

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 프로티나는 항암 신약개발 기업 온코닉테라퓨틱스와 차세대 항암 기전 신약 분야의 연구개발 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

양사는 이번 협약에 따라 차세대 표적 단백질 분해제(TPD) 분야의 분자접착제(Molecular Glue) 기반 신약을 공동 연구한다.

차세대 항체-약물접합체(ADC) 분야에서는 항체-올리고뉴클레오타이드접합체(AOC)와 분해제-항체접합체(DAC)를 공동 개발하고 관련 플랫폼 구축도 추진한다.

윤태영 프로티나 대표(왼쪽), 김존 온코닉테라퓨틱스 대표. [사진=프로티나]

프로티나는 자체 플랫폼을 기반으로 한 항체 설계 기술을 제공하고, 온코닉테라퓨틱스는 항암 신약 연구개발 역량을 활용한다. 양사는 두 회사의 기술을 결합해 후보물질 발굴 과정의 효율을 높일 계획이다.

분자접착제는 표적 단백질과 단백질 분해 기구를 연결해 삼중복합체를 형성하도록 유도하는 방식이다. 삼중복합체 형성 여부가 약효에 영향을 미치지만 이를 정량적으로 분석하는 데 기술적 난도가 있다는 게 회사 측 설명이다.

양사는 AOC와 DAC를 활용한 차세대 ADC 플랫폼 구축에도 협력한다. 항체와 링커, 페이로드의 조합에 따라 결합력과 안정성이 달라질 수 있어 개발 초기 단계부터 단백질-단백질 상호작용(PPI)을 분석하는 기술을 적용할 예정이다.

프로티나는 자체 신약 파이프라인과 인공지능(AI) 기반 항체 설계 사업에 이어 단백질 분해제와 ADC 등 차세대 신약 기전 분야로 플랫폼 적용 범위를 확대한다.

회사는 이번 공동연구를 통해 신규 신약 기전 분야에서 플랫폼 활용 가능성을 검증하고 해외 제약·바이오기업과의 공동연구 기회도 확대할 계획이라고 밝혔다.

온코닉테라퓨틱스는 위식도역류질환 치료제 '자큐보'를 개발해 상용화했다. 비임상과 임상, 의약품 제조·품질관리(CMC) 및 허가 경험을 보유하고 있으며 합성치사 기전의 이중표적 항암제를 개발하고 있다.

온코닉테라퓨틱스는 ADC에 적용하는 표적항암제 페이로드 후보 기술도 보유하고 있다.

윤태영 프로티나 대표이사는 "분자접착제와 차세대 ADC는 상호작용을 정확하게 분석하는 기술이 중요하다"며 "프로티나의 플랫폼과 온코닉테라퓨틱스의 항암 신약개발 경험이 후보물질 발굴로 이어지기를 기대한다"고 말했다.

김존 온코닉테라퓨틱스 대표이사는 "이번 협력은 각 기업이 보유한 핵심 기술을 결합해 공동 연구하는 방식"이라며 "차세대 항암 신약 후보물질 개발을 추진하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com