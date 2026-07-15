오비고, 자동차 공급망 보안 모델 구축 주관기업 선정

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엠시큐어와 국산 온프레미스 보안 시스템 개발

차량용 AI 플랫폼 '픽시리즈' 대상 보안 검증 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 오비고는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 '2026년 공급망 보안 모델 구축 지원사업'의 자동차 분야 주관기업으로 선정됐다고 15일 밝혔다.

오비고는 보안 전문기업 엠시큐어와 컨소시엄을 구성해 '자동차 소프트웨어 보안 내재화를 위한 지능형 공급망 보안 모델 구축' 과제를 수행한다.

이번 사업은 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 따라 자동차에 적용되는 외부 프로그램과 소프트웨어가 늘면서 증가하는 보안 위협에 대응하기 위해 추진된다. 컨소시엄은 자동차 소프트웨어 공급망의 보안 취약 구간을 점검하고 관련 보안 모델을 구축할 예정이다.

오비고 로고. [사진=오비고]

오비고 컨소시엄은 기업 내부에 직접 구축하는 국산 온프레미스 방식의 보안 시스템을 개발한다. 해외 보안 솔루션 이용 과정에서 핵심 소스코드와 기업 지식재산권이 외부 서버로 전송될 수 있는 위험을 줄이고 기업 내부에서 데이터를 관리하는 체계를 구축한다는 계획이다.

컨소시엄이 구축할 보안 모델에는 소스코드 분석을 기반으로 정부 권고 기준을 충족하는 자동차 전용 소프트웨어 자재명세서(SBOM)를 자동 생성하는 기능이 포함된다.

취약점 악용 경로를 분석해 취약점 악용 가능성 보고서(VEX)를 자동 생성하는 기술도 적용한다. 소프트웨어에서 발견된 취약점 가운데 실제 실행 경로에서 악용될 가능성이 있는 위협을 구분해 보안 대응의 정확도를 높이는 방식이다.

위협이 탐지되면 보안 패치와 검증 절차까지 자동으로 수행하는 기능도 구축한다. 오비고는 이를 통해 보안 사고 대응 시간을 줄이고 차량 소프트웨어의 보안 대응 체계를 강화할 계획이다.

오비고는 글로벌 출시를 준비 중인 차량용 인공지능(AI) 콘텐츠 플랫폼 '픽시리즈'를 대상으로 보안성 검증도 진행한다.

회사는 미국과 유럽의 SBOM 제출 의무와 글로벌 자동차 보안 규격에 대응할 수 있는 보안 검증 체계를 구축해 픽시리즈의 해외 사업에 활용할 계획이라고 밝혔다.

황도연 오비고 대표이사는 "글로벌 규격에 맞춘 자동차 공급망 보안 모델을 구축하고 수출에 필요한 보안 검증 체계를 확보하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com