"스웨디시 럭셔리의 새 기준"…볼보 ES90 전국 전시 시작

AI 핵심 요약beta
- 볼보자동차코리아가 22일 ES90을 국내 출시하고 27일부터 전국 20개 전시장서 쇼케이스를 진행했다.
- ES90은 세단·SUV·패스트백 특성을 결합한 순수 전기 플래그십 모델로 전시장에서 디자인·공간·전동화 기술을 체험할 수 있다.
- 쇼케이스 기간 계약 고객에게 사은품을 제공하고 전시장별 고객 참여형 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 볼보자동차코리아가 새로운 순수 전기 플래그십 ES90의 국내 출시를 기념해 전국 전시장 쇼케이스를 진행한다.
볼보자동차코리아는 오는 22일 ES90을 국내 출시하고, 27일부터 전국 주요 20개 공식 전시장에서 'ES90 쇼케이스'를 순차적으로 운영한다고 15일 밝혔다.
ES90은 세단의 우아한 비율과 SUV의 공간성, 패스트백의 실용성을 결합한 순수 전기 플래그십 모델이다.
각 전시장에는 ES90의 핵심 콘셉트인 'The Art of Balance'를 시각적으로 구현한 전용 공간이 마련된다. 고객들은 차량의 디자인과 실내 공간, 차세대 전동화 기술을 직접 체험할 수 있다.
쇼케이스 기간 ES90을 계약한 고객에게는 툴레 프리미엄 트래블 패킹 세트 또는 라부르켓 기프트 세트 중 하나를 증정한다. 전시장별로 다양한 고객 참여형 프로그램도 운영할 예정이다.
이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "전국 곳곳에서 ES90의 디자인과 공간, 첨단 기술이 이루는 조화로운 가치를 직접 경험할 수 있도록 이번 행사를 마련했다"고 말했다.
chanw@newspim.com