LG헬로비전, 2025-2026 지속가능경영보고서 발간

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정보보안·고객만족·지역사회 참여 등 5대 중대이슈 선정

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG헬로비전이 2025년과 2026년 상반기 ESG 성과를 담은 지속가능경영보고서를 발간했다.

네 번째를 맞은 이번 보고서는 디지털 기술 혁신과 미디어 플랫폼을 통한 로컬 생태계 조성 성과를 담았다. 임직원, 고객, 정부, 미디어, 지역사회 등 이해관계자를 7개 그룹으로 정의하고 ESG 리스크와 기회에 대한 영향평가를 반영했으며 정보보안 및 고객정보 보호, 고객만족, 윤리·준법경영, 지역사회 참여, 기후변화 대응을 5대 중대이슈로 선정했다.

LG헬로비전이 2025년과 2026년 상반기 ESG 성과를 담은 지속가능경영보고서를 발간했다. [사진= LG헬로비전]

LG헬로비전은 사내에서 AI 에이전트 해커톤을 개최하고 임직원 AI 교육, AI 기반 고객 문의 분석 등을 추진하고 있다.

대외적으로는 소상공인 대상 AI 디지털 교실 운영, 다문화 가정 AI 교육, 시니어층 디지털 역량 강화 콘텐츠 송출 지원 등으로 지역사회 정보 격차 해소에 나섰다.

청소년 대상 AI 디지털역기능 예방교육으로 2025 안전문화유공 행정안전부 장관 표창을 수상했다.

공식 유튜브 채널 '헬로라이프'는 구독자 100만 명을 돌파했으며 국내 유료방송 플랫폼 최초로 유튜브 '골드버튼'을 수상했다. 기후위기 대응을 위한 환경 캠페인을 전개하고 지역 생태계 보전을 위한 생물다양성 보전 프로그램을 제작 중이다.

회사는 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증을 유지하고 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증을 획득했다.

임성원 LG헬로비전 대외협력센터 상무는 "AI 기술 확산 등 급변하는 미디어 환경 속에서 사업적 성장과 더불어 실효성 있는 ESG경영 실천을 계속 이어나가겠다"고 말했다.

보고서는 국제 표준인 GRI의 최신 기준인 'GRI 2021'을 준수해 작성됐으며 제3자 검증을 완료했다. 기업공시 및 LG헬로비전 홈페이지에서 열람할 수 있다.

origin@newspim.com