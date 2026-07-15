현대차 스텔라, 나홍진 신작 '호프' 추격 장면 이끌었다

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 15일 영화 호프와 스텔라 협업을 공개했다
- 정호연은 1종 면허를 따고 스텔라로 카 스턴트에 도전했다
- 스텔라는 추격 장면을 이끈 경찰차로 극적 긴장을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차의 헤리티지 모델 '스텔라'가 나홍진 감독의 신작 영화 '호프'에서 주요 추격 장면을 이끄는 핵심 오브제로 등장했다.
현대차는 영화 호프의 개봉에 맞춰 배우 정호연의 액션 연기 도전 과정을 담은 캐릭터 메이킹 영상 '성애' 편을 공개했다고 15일 밝혔다.
영상에는 정호연이 촬영을 위해 1종 운전면허를 취득하고 스텔라를 직접 운전하며 드리프트와 제이턴 등 고난도 카 스턴트에 도전하는 과정이 담겼다.
영화에서 스텔라는 주인공 범석과 성애가 타는 경찰차로 등장한다. 단순한 소품을 넘어 추격 시퀀스의 속도감과 리듬을 만들고, 작품의 시대적 정서와 극적 긴장감을 강화하는 장치로 활용됐다.
호프는 비무장지대 인근 외딴 마을에서 정체불명의 존재와 마주한 사람들의 사투를 그린 SF 액션 스릴러다. 제79회 칸 영화제 경쟁부문에 초청돼 월드 프리미어를 진행했다.
현대차는 이번 후원을 통해 스텔라의 헤리티지와 문화적 가치를 글로벌 관객에게 알린다는 계획이다. 앞서 자체 제작 영화 '밤낚시'와 '베드포드 파크' 등 영화 콘텐츠를 활용한 브랜드 활동도 이어오고 있다.
chanw@newspim.com